為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    顏寬恒︰飽受網軍攻擊 請大家共同檢視

    顏寬恒（中）指稱受到網軍攻擊。（記者張軒哲攝）

    顏寬恒（中）指稱受到網軍攻擊。（記者張軒哲攝）

    2021/12/09 15:41

    〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴後，扯出網軍案外案，台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒家族連日遭到爆料，面對綠營猛烈攻勢，今日有媒體記者詢問顏寬恒是否覺得自己也遭到網軍攻擊，顏坦言，確實受到網軍攻擊。

    顏寬恒說，自己很同情高嘉瑜遭遇，有沒有網軍介入這場補選，在網路上攻擊他，四處造謠，「確實是有的」，在不對等的狀況下，離選前還有一個月的時間，也請大家跟媒體一起來檢視，有多少網軍的攻擊。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林錫耀「民進黨沒有錢養網軍」 國民黨：笑話一則
    2021/12/09 13:43

    林錫耀「民進黨沒有錢養網軍」 國民黨：笑話一則
    羅秉成：政府不會養網軍！
    2021/12/09 12:37

    羅秉成：政府不會養網軍！

    強塑身、高蓄熱！進化版發熱衣上市
    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案
    2021/12/09 10:49

    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案
    顏家招待所違建拆除慢 林靜儀︰全台灣的人都在看
    2021/12/09 10:21

    顏家招待所違建拆除慢 林靜儀︰全台灣的人都在看

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播