顏寬恒︰飽受網軍攻擊 請大家共同檢視

顏寬恒（中）指稱受到網軍攻擊。（記者張軒哲攝）

2021/12/09 15:41

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴後，扯出網軍案外案，台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒家族連日遭到爆料，面對綠營猛烈攻勢，今日有媒體記者詢問顏寬恒是否覺得自己也遭到網軍攻擊，顏坦言，確實受到網軍攻擊。

顏寬恒說，自己很同情高嘉瑜遭遇，有沒有網軍介入這場補選，在網路上攻擊他，四處造謠，「確實是有的」，在不對等的狀況下，離選前還有一個月的時間，也請大家跟媒體一起來檢視，有多少網軍的攻擊。

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