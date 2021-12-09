青年自決！中山大學學生 籲公投返鄉投4個不同意票

中山大學放狗社學生喊出「青年自決，返鄉投票」，呼籲青年1218返鄉投下4個不同意票。（記者方志賢攝）

2021/12/09 15:50

〔記者方志賢／高雄報導〕1218公投即將到來，一群中山大學的學生今喊出「青年自決，返鄉投票」，呼籲青年1218返鄉投下4個不同意票，學生表示反對「三接」遷址，支持能源轉型、藻礁保育雙贏方案；學生們也強調反萊豬進口，傷害台美關係，也打擊台灣的國際信用，投下不同意票，讓台灣的經貿關係步入正軌。

中山大學放狗社今中午在校園舉行「青年自決，返鄉投票」記者會。活動發起人何品萱表示，1218公投，關乎台灣的未來，所有台灣人都無法置身事外，希望藉由自己的力量，蒐集相關公投資訊，用年輕人的觀點探討公投議題，呼籲「年輕人站出來，扭轉被他人決定的劣勢，自己做出決定。」

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社會系王紫苓用流利的台語發言，她表示，建造第三天然氣接收站（俗稱三接）以燃氣取代燃煤發電，可減少空氣汙染，也透過能源轉型，增加經濟發展競爭力，政府提出的「三接」外推方案，是能源轉型、藻礁保育的雙贏方案，呼籲青年對此案投下反對票。

對於萊豬進口爭議，政治經濟學系林庭暄指出，根據國際食品法典委員會（CODEX）的標準，萊克多巴胺是符合規範的，台灣想要拓展國際貿易，就要照著國際規則走，同意進口萊豬。她說貿易是長遠的事，現在所下的決定，會影響到後續幾十年的台灣經濟狀況。呼籲大家12月18日回家，將不同意票投入票匭。

電機系陳冠宏表示，核四下方有Ｓ斷層通過，核四抗震係數抵不過斷層活動，若發生核災，全台有11%的土地需永久撤離。加上核廢料無處存放。他不希望看到台灣土地踏上一個無法挽回的結局，站出來反對重啟核四的堅定立場。

公投綁大選的抉擇，中文所賴奕瑋認為公投綁大選是雙面刃，雖可提高議題曝光，卻更常變成部分政治人物為達自身利益，而不當操縱民意的手段。這樣的現象將使人民失去對公投的信任，造成台灣民主倒退的惡果。

由高中生組成的「高雄學生民主聯盟」副主席洪羽臻也到場響應活動，她說自己17歲尚未有投票權，但這些議題關係大家的未來與生活，期盼以行動影響有投票權的人，記得回家投票，投出自己想要的未來，12月18日一起去投票吧！

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