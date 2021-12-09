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    南投綠營宣導公投「遍地開花」 選委會叮嚀「投票3寶」

    民進黨南投縣黨部人員在南投市路口進行公投宣講情形。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部人員在南投市路口進行公投宣講情形。（記者謝介裕攝）

    2021/12/09 14:18

    〔記者謝介裕／南投報導〕衝刺1218公投「四個不同意」，在總統蔡英文喊話「台灣隊」站出來後，今日民進黨南投縣黨部主委羅美玲及評召蘇昱誠也聯手祭出「遍地開花」策略，除黨公職人員在各種場合及重要路口宣講以外，連停在路邊的車輛也都可看到「四個不同意」的文宣，並強調，此次公投不僅關係你我荷包、生活，更攸關台灣未來發展，大家一定要做出正確的選擇。

    南投縣選委會也針對公投作業，印製「公投1218、人民是投家」等資料進行宣導，並表示，此次公投有四個議案，分別是第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬」、第19案「公投綁大選」及第20案「珍愛藻礁」。

    目前規劃的投票流程，首先須通過體溫測量，之後確認身分、領取公投票、圈票、投入票匭後，再快速離去，呼籲民眾謹記國民身分證、投票通知單及印章等「投票3寶」。

    南投縣選委會指出，公投將在本月18日上午8點起投票，迄下午4點截止，與公職人員選舉最大差別在於，不用年滿20歲，只要台灣國民年滿18歲（92年8月28日（含當日）前出生）、未受監護宣告，並在各直轄市、縣（市）繼續居住6個月以上，便具有公民投票權。

    南投市街道車輛也不時可見民進黨南投縣黨部夾在車子的公投「四個不同意」文宣。（記者謝介裕攝）

    南投市街道車輛也不時可見民進黨南投縣黨部夾在車子的公投「四個不同意」文宣。（記者謝介裕攝）

    南投縣選委會就公投進行「投票帶3寶」宣導。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣選委會就公投進行「投票帶3寶」宣導。（記者謝介裕翻攝）

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