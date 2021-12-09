獲選全球百大最有影響力女性第9名 蔡總統感性發聲

蔡總統今天謙虛表示，她只是台灣的代表，實際上國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。（翻攝自臉書）

2021/12/09 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》（Forbes）近日公布「2021年全球百大權威女性」（The World's Most Powerful Women 2021），我國總統蔡英文從去年（2020年）的第37名一舉躍升至全球第9名，對此她今天謙虛表示，她只是台灣的代表，實際上國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。

蔡總統在臉書上表示，《富比士》公布2021年全球百大最有影響力女性，她代表台灣從去年的37名躍升至第9名，對此她感觸很深，「從去年的疫情到現在，台灣從疫情中站穩腳步，國際上的這些肯定只是一篇報導，但是背後最值得我們驕傲的，是台灣人一起團結防疫，一起攜手走過的這段過程」。

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蔡總統說，這一年面對疫苗的壓力，我們多管齊下，除了不斷向國際催貨購買的疫苗，在善的循環下，也獲得民主夥伴的幫助，共同度過這段考驗，「現在，大家不分你我，依循施打疫苗，也齊心守護邊境，這才讓台灣再次被世界肯定」。

蔡總統提到，台灣的經濟在疫情中逆勢成長，也是國際關注的焦點，今年台灣經濟成長預估將是11年來新高、出口成績改寫歷史紀錄，股市更持續維持在17000點，「這不僅代表我們的振興券政策發揮作用，也凸顯台灣在全球供應鏈扮演的重要角色」。

蔡總統謙虛表示「富比世的這篇報導，我只是台灣的代表，但實際上，國際肯定的是台灣2300萬人民的努力」。

蔡總統最後呼籲「面對年底的公投，我更希望大家一起理解台灣的關鍵時刻，此時此刻，我們不能倒退、也不能亂投，希望我們一起做出正確選擇，明年再讓世界看見台灣的成功」。

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