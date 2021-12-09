深藍抗議促朱懲處侯 侯友宜：凡事以國家人民利益為優先考量

針對深藍團體到國民黨中央抗議，要求黨主席朱立倫懲處新北市長侯友宜，侯回應說，他凡事以國家人民的利益為最大優先考量，至於黨派及個人，絕對不會超過國家。 （記者賴筱桐攝）

2021/12/09 13:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕深藍團體昨天前往國民黨中央前抗議，批新北市長侯友宜反對核四，成為公投破口，要求黨中央懲處侯。對此，侯友宜回應說，他凡事以國家人民的利益為最大優先考量，至於黨派及個人，絕對不會超過國家。

隨著12月18日四大公投案投票日接近，藍綠近來積極催票，針對深藍團體的抗議行動，侯友宜今天視察校園營養午餐行程受訪表示，每個人有每個人的角色，他最重要的是站在人民關心的議題上全力以赴，他在公職服務41年，凡事堅定的價值是以國家人民的利益為最大優先考量，至於黨派擺在其次，尤其是個人，絕對不會超過國家，過去這11來他永遠堅守信念，守護國家、照顧市民需求，以此態度面對所有議題。

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另外，國民黨台北市議員徐巧芯日前在政論節目中開砲，表示自己若是國民黨主席，2022就不會提名侯友宜。

侯友宜表示，黨有黨的角色，市長有市長的角色，凡事要念茲在茲，一切以國家人民為優先考量，至於黨派以及個人是最卑微的，他一定用最謙虛、卑微的態度，全力以赴、好好做事，這也是他40多年來不變的價值，未來也會堅守價值、堅持熱情往前走，大家一起努力愛國家與人民。

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