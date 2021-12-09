台海軍情》增程弓三飛彈確定量產 立委官員詢答意外曝光

軍方官員指出，增程弓三飛彈系統確定進行量產，並且納入「海空戰力提升計畫採購特別預算」之內。圖為天弓三型飛彈以垂直發射架發射。（圖：取自中科院網站）

2021/12/09 10:40

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院多次進行增程型弓三飛彈的實彈作戰測評驗證，並已獲得國防部及空軍司令部的認同，軍方官員今天指出，增程弓三飛彈系統確定進行量產，並且納入「海空戰力提升計畫採購特別預算」之內，部分性能甚至超越現役的美製愛三飛彈，可以有效反制共軍飛彈威脅，將成為防空部隊未來的主力裝備。

立法院財委會、外委會週三初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算草案」，總金額為2373億餘元，特別預算將用於8項、10類國造飛彈系統與巡邏艦。其中，天弓三型飛彈（陸基防空飛彈系統），原本是列在年度預算內，並且已執行多年，在改列特別預算後，此項目額度達到347億元，較原列入年度預算丶但尚未執行完畢的金額高出94億元，軍政圈當時即盛傳，增加的金額就是為量產增程型弓三飛彈而準備。

請繼續往下閱讀...

增程型弓三飛彈是否完成作戰測評驗證丶是否確定量產一事，國防部先前始終保持低調態度，對外均未證實與否，但立委林昶佐在本週委員會與國防部官員的詢答過程中，意外曝光增程型弓三飛彈已經列入海空戰力提升計畫採購特別預算之內的訊息。

林昶佐質詢時兩度指出，在報告（指國防部提出的海空戰力提升計畫採購特別預算說明）中，有看到增程弓三飛彈系統，原則支持國防部為強化防衛戰力所做的努力，但對於是否有效反制共軍東風系列飛彈的攻擊威脅，要求國防部在會後再向他提出說明。

國防部長邱國正並未直接回答增程型弓三飛彈量產一事，但他說，國軍防衛及反制措施有多重丶多層次的規劃，就像戰士配有盾牌丶短刀丶劍，「也需要有長矛」等武器，這些都是防衛台灣所需的武器系統。

增程弓三飛彈系統確定進行量產，軍方官員稱增程弓三飛彈的部分性能甚至超越現役的美製愛三飛彈，可以有效反制共軍飛彈威脅。圖為弓三飛彈發射飛行軌跡。（圖：取自中科院網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法