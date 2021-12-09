拚公投4個不同意 民進黨新北黨部街頭宣講

民進黨新北市黨部今天上午在板橋區捷運新埔站出口進行街頭宣講，呼籲民眾投下4張不同意票，守護台灣永續發展。 （記者賴筱桐攝）

2021/12/09 10:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕12月18日四大公投案投票進入倒數，在蔡英文總統「台灣隊長」的號召下，民進黨新北市黨部今天上午在板橋區捷運新埔站出口進行街頭宣講，黨部主委何博文與立法委員羅致政、張宏陸以及新北市議員王淑慧、黃俊哲、戴瑋姍、羅文崇等人出席，共同呼籲民眾投下4張不同意票，守護台灣永續發展。

今天民進黨全台街頭宣講活動大串連，新北市黨部也全員出動，還有充滿青春活力的「台灣啦啦隊」助陣，呼籲「台灣隊」站出來，一起投下4張不同意票。許多市民給予熱情回應，表示「一定會出來投不同意票，反對重啟核四！」

請繼續往下閱讀...

何博文指出，這4項公投攸關市民安全、能源轉型、經貿發展、民主深化；7年前馬政府封存核四，核一、核二、核三廠也在蔡政府執政下提早除役，台灣逐漸遠離核災風險。現在國民黨卻要開倒車，主張重啟危險、老舊且位於S斷層上的核四廠，台灣是多地震國家，重啟核四將置新北市403萬名市民安全於不顧。

何博文表示，目前中央規劃桃園的第三天然氣接收站已是對生態影響最小的方案，若三接遷移台北港，將嚴重影響新北市，因為天然氣載運船屬於危險品運輸船，需要與其他船隻保持安全距離，如果三接貿然遷移到台北港，必然影響航運安全。另外，在八里、林口佈建數十公里的天然氣管，將破壞更多生態，現行的「三接再外推方案」才是最安全的做法。

此外，何博文認為，美國政府近日宣布抵制北京冬奧，美中冷戰態勢愈趨鮮明，台灣若要抵抗中國兼併，必須深化台美關係，加強國際經貿連結，如果台灣不遵守國際標準，執意阻擋美豬進口，又污名化美豬養殖過程，將影響台灣國際參與及商品出口貿易，傷害經濟發展。

另外，何博文提到，新北市行政區人口密度極高，2018年公投綁大選深受其害，多達10張的公投票和公職選舉票，造成投票所大排長龍，甚至超時投票、邊開票邊投票，嚴重干擾民主實踐，民眾無法深入討論公投議題，不是成熟民主國家應有的狀況。

民進黨新北市黨部今天在人來人往的捷運新埔站出口、板橋文化路街頭進行公投宣講，呼籲民眾投下4張不同意票。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法