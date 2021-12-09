葉毓蘭排網軍專案報告太刻意？蔡清祥：尊重立法權樂意說明

法務部長蔡清祥今赴立院進行網軍專案報告。（記者方賓照攝）

2021/12/09 09:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜家暴事件燒出網軍案外案，立法院司法及法制委員會國民黨召委葉毓蘭今天安排網軍專案報告遭質疑太過刻意，法務部長蔡清祥表示，立法職權予以尊重，法務部是法務單位，有需要說明的樂意說明。

立法院司法及法制委員會今天由國民黨召委葉毓蘭安排「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」，但是遭質疑安排此專案報告太過刻意，法務部長蔡清祥今天會前受訪表示，立法職權予以尊重，法務部是法務單位，有需要說明的樂意說明。

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媒體詢問，公路總局的IP疑似修改林秉樞維基百科的調查進度？蔡清祥說，知道消息後有請廉政署要去跟交通部政風單位了解是怎麼回事，目前還沒有結果。

另外針對高嘉瑜事件，外界認為網軍介入其中，蔡清祥表示，不管任何人是否為網軍，違法事實都會依法偵查。媒體追問，調查過程蠻久的，原因是什麼？

蔡清祥說，相關事證新北地檢署檢察官指揮司法警察偵查中。

葉毓蘭表示，這次會議雖然有發給國安會秘書長顧立雄，但是秘書長昨天打電話來說依照慣例，國安會秘書長除了預算案外不會出席委員會，她也特別說明，很少會有人膽敢冒充是國安會高層或秘書長幕僚，因為秘書長是當事人，如果國安會選擇不對外發言，也表示尊重。

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