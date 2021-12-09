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    盾牌牙醫槓上柯市府發言人 兩人開戰不忘「懷念過去的對方」

    北市府發言人陳智菡。（資料照）

    北市府發言人陳智菡。（資料照）

    2021/12/09 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近日呼籲「一人一信查網軍」，「盾牌牙醫」史書華在臉書貼出2018年柯市府寄給他的邀請函，質疑柯文哲的做法，北市府發言人陳智菡對此撰文感嘆，史書華也寫下長文反駁。

    昨日史書華在臉書貼出2018年時，柯市府寄給他的邀請函，內容探討政治領導、市長政務與民調，史書華對此表示「來，你柯文哲跟我說一人一信查網軍？」對此陳智菡撰文回應，首先她提到，史書華之所以被稱為盾牌醫生，是跟她在新聞台時的報導有關，2014年太陽花事件中，警方最後一波驅離時，衝突一觸即發，「此時我突然看到一個穿著白袍的身影，用盡所有力氣和勇氣，衝到最前方擋在警察和群眾之間」，經報導後，史書華名聲大噪。

    陳智菡說，事後她與史書華在網路上對話，並稱當時的史書華溫和又謙遜，「我則感謝他讓我在那充滿衝突的一夜，看到人性中的光亮面」，陳智菡感嘆，現在史書華是網路上的意見領袖，對柯文哲的批評多來自網上惡意帶風向與誤解。

    陳智菡表示，直到昨日她都寧可相信史書華的攻擊是來自於被誤導，但他貼出的邀請函卻是含沙射影，「那個盾牌醫生高舉的道德形象終於瓦解模糊」。

    對此史書華表示，他沒有拿過任何公家或政黨的好處，只是用自己的能力和專業一點一滴改變社會，他說「我也很謝謝當年陳主播秉著新聞專業播報正面的新聞，但身為陳發言人，我覺得可惜了，因為你現在的上司是柯市長，而不是你原本的新聞專業，我很懷念當年那個秉持專業的您」。

    史書華也強調，當年他怎麼支持柯文哲，現在就怎麼鞭策他，他感嘆，時間過去，變的是誰，誰拿到權力顯而易見。

    左一為「盾牌牙醫」史書華。（資料照）

    左一為「盾牌牙醫」史書華。（資料照）

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