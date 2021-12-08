公投衝刺黃金週 台南議員參選人車隊掃街：台灣隊站出來

民進黨台南南區、安平區市議員參選人鄭光哲帶領廣播車隊沿街放送公投四個不同意，台灣更有力」口號。（圖：鄭光哲服務處提供）

2021/12/08 20:32

〔記者王俊忠／台南報導〕12月18日公投日進入最後衝刺黃金週，民進黨台南南區、安平區市議員參選人鄭光哲帶領廣播車隊沿街放送，鼓聲響起氣勢如虹，廣播以民進黨主張「4個不同意，台灣更有力」口號為開頭，車隊深入南區、安平區各里鄰大街小巷，也適時關懷熟識的里長與里民，互動熱情。

鄭光哲在車隊遊行時重申公投4個不同意─「不同意反美豬－撐台灣貿易，挺國際地位」、「不同意重啟核四－沒有核安，就沒有家園」、「不同意三接遷離－能源轉型，刻不容緩」、「不同意公投綁大選－全部綁作伙，選務亂糟糟」等4大主張。

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鄭光哲表示，8日總統蔡英文出席「台灣隊站出來．1218全台總動員」黨中常會前記者會，並於臉書粉絲專頁開直播，讓大家在線上可即時了解4大公投議題，同時也將封面照片換成「台灣隊站出來」的標題，可視為公投黃金週最後的衝刺與號召！他與服務團隊立即響應，今天全日皆出車廣播掃街，上午到南區、下午則掃安平區，走過大街小巷、深入區里與市場全力催票，期許公投投票率推上高峰。

鄭光哲強調，他始終信仰公投是主權在民的展現，平常就會在臉書粉專呼籲大家重視12/18（週六）的4大公投案，每當有民眾到服務處，也會聊起公投議題，公投黃金週已來臨，在蔡總統號召台灣隊站出來關鍵的時刻，他呼籲支持者走入社區、用實際行動力挺「4個不同意」，讓許多關心這塊土地的民眾都認識即將到來的公投4議題，在公投日到來前會持續衝刺廣播掃街、路口宣講，期望能真正「護台灣、護主權」，邁向民主社會。

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