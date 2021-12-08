顏寬恒抽中5號想不到口號？ 吳濬彥：建議用「恁北5錢」

吳濬彥建議顏寬恒可以用「恁北5錢」當口號。（資料照）

2021/12/08 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中第二選區立委補選今天進行號次抽籤，民進黨候選人林靜儀第一個抽籤，抽中4號，隨後抽籤的顏寬恒則是抽中5號。顏寬恒隨即在臉書發文，「5號顏寬恒！出發掃街GO GO GO！」民進黨前青年部主任吳濬彥則笑說顏寬恒團隊沒創意，更建議顏最好搭配的口號是「恁北5錢」。

台中第二選區立委補選今天早上在龍井區公所進行號次抽籤，第一位抽籤的林靜儀抽中4號，隨後抽籤的顏寬恒則是抽中5號，台下支持者都立即鼓掌，另外3位候選人，張烱春抽中1號、林金連2號、李昇翰抽中3號。

請繼續往下閱讀...

號次出爐後，顏寬恒隨即在臉書貼文表示，「5號顏寬恒！5號顏寬恒！出發掃街GO GO GO！」；林靜儀方面則是在臉書表示，「12/18 四個不同意，1/9 四號林靜儀，事事順利啦！」

看完兩位候選人的貼文，吳濬彥在臉書表示，「顏寬恒團隊智慧與創意之貧瘠，從他抽到5號不知道要搭配什麼什麼口號來競選就可以看見團隊可能沒什麼好人才。所以想到的也只有「出發掃街GoGoGo」（？？？）」他更諷刺道，「其實以顏寬恒七十幾筆土地與上億存款，我建議跟他最好搭配的Slogan是『恁北5錢』。」

台中第二選區立委補選抽籤，國民黨候選人顏寬恒抽中5號。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法