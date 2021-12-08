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    新店命案槍手今押解回台 陸委會：陳同佳案亦須台港司法互助

    陸委會表示，台港雙方目前無司法互助協議，對於犯案後即潛逃返港的陳同佳，因該案涉及台港雙方管轄權與相關公權力行使，須由台港雙方進行溝通，為確保該案件後續偵查、審判之順利進行。（資料照）

    陸委會表示，台港雙方目前無司法互助協議，對於犯案後即潛逃返港的陳同佳，因該案涉及台港雙方管轄權與相關公權力行使，須由台港雙方進行溝通，為確保該案件後續偵查、審判之順利進行。（資料照）

    2021/12/08 19:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市新店槍擊命案黃姓嫌犯今（8）日下午從中國廈門押解回台，將在台灣接受司法偵訊及審判。對此，陸委會表達肯定與感謝之意，並警告利用潛逃境外想脫罪者別心存僥倖，呼籲台港雙方也有必要就陳同佳案進行司法互助合作。

    陸委會表示，在黃姓嫌犯押解入境後，將依據中央流行疫情指揮中心防疫要求，進行檢疫、隔離，並交由案件偵辦機關進行後續之訊問、關押等偵審事宜。

    陸委會說明，維護社會治安、打擊犯罪，政府責無旁貸。過去兩岸治安機關聯手打擊犯罪，有效遏止犯罪份子氣焰，並深獲兩岸民眾肯定。

    陸委會強調，那些企圖在犯案後利用潛逃境外來脫免罪責的犯罪嫌疑者，不要心存僥倖，也無法得逞。希望未來兩岸可持續透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，推動合作打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，並彰顯司法正義。

    此外，陸委會表示，台港雙方目前無司法互助協議，對於犯案後即潛逃返港的陳同佳，因該案涉及台港雙方管轄權與相關公權力行使，須由台港雙方進行溝通，為確保該案件後續偵查、審判之順利進行。

    陸委會指出，且基於證據的完整性與合法性不容被挑戰，台港雙方有必要就此進行司法互助合作，陸委會過去一再重申此立場，亦盼能獲港府正面積極的回應。

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