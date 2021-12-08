停車場公設變豪宅建地！ 中二立委候選人林金連控官商勾結

台中二選區立委補選候選人林金連（紅帽）質疑市府官商勾結，將黎明自辦重劃區93公園對面一塊廣場兼停車場用地，變更為建地。（記者陳建志攝）

2021/12/08 19:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委補選無黨籍候選人林金連今天說，台中市單元二黎明自辦重劃區93公園，對面原劃有塊2000坪的廣場兼停車場公共設施，2010年7月審議會以寺廟用地保留名義夾帶包裹，通過變更為住宅用地，將公有設施變成建地，造成民眾停車困難，目前建商興建豪宅，他要求市長盧秀燕下令立即停工，撤銷建照，還停車場於民。地政局則說，建設公司於登記後取得土地進行建築屬民間私權行爲，並無市府掠奪人民停車場情事

林金連今天下午召開記者會說，單元二黎明自辦重劃區有一座萬坪的93公園，都市計畫在對面原本有一塊2000坪的廣場兼停車場公共設施，沒想到在2010年前市長胡志強時代，都市計畫審議委員會竟通過，將這塊地變成建地賣給建商。

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林金連今天帶領民眾抗議說，沒有這塊停車場，造成附近住戶和到公園的民眾停車困難，目前建設公司更已規劃在這塊地興建高樓豪宅，他們質疑犧牲人民公益、圖利財團，要求盧秀燕下令立即停工，撤銷建照，還停車場於民。

地政局說，黎明自辦市地重劃區重劃會成立於2008年4月8日，原依市府2007年11月公告實施的都市計畫內容辦理重劃區內公共設施開闢，但於實質開發階段，為配合區內地方廟宇、珍貴老樹、黎明溝保存、提升黎明社區聯外通行便利性及計畫區南側缺乏運動場所等公眾問題，提出都市計畫變更案，2010年7月經台中市都市計畫委員會第246次會議審議通過，93公園對面的原「廣兼停用地」變更為住宅區，即為第246次會議審議後通過後公告發布實施。

地政局指出，黎明自辦市地重劃區依公告發布實施的都市計畫2011年12月完成土地分配公告，並於20121年間陸續辦理土地權利變更登記，建設公司於登記後取得土地進行建築屬民間私權行爲，並無市府掠奪人民停車場情事；另有關黎明重劃會部分人員涉及刑事責任部分，市府已暫緩該重劃區抵費地出售，後續視法院的確定判決結果，依法適當處置。

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