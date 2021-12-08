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    謠言終結站》民進黨在大飯店辦桌反公投？查核中心：錯誤

    近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨在大飯店辦桌反公投，民進黨政府淘空、敗光台灣！」對此，台灣事實查核中心經查證後表示，網傳影片拍攝的背景是上月21日，由地方義消分隊舉辦的聯誼自強會。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨在大飯店辦桌反公投，民進黨政府淘空、敗光台灣！」對此，台灣事實查核中心經查證後表示，網傳影片拍攝的背景是上月21日，由地方義消分隊舉辦的聯誼自強會。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    2021/12/08 19:27

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨在大飯店辦桌反公投，民進黨政府淘空、敗光台灣！」對此，台灣事實查核中心經查證後表示，網傳影片拍攝的背景是上月21日，由地方義消分隊舉辦的聯誼自強會，影片當中出現民進黨籍立委吳琪銘，是因其身兼新北義消總隊第五大隊隊長，因此受邀參加餐會，該餐會為聯誼性質，並非公投宣講說明會。

    「台灣事實查核中心」本月8日發布報告指出，網傳影片拍攝到民進黨籍立委吳琪銘，而影片最後，餐廳服務人員也說到：「感謝台中大甲消防分隊及土城清水消防分隊蒞臨御廚巨籠宴，在這邊祝你們中午用餐愉快，謝謝！」。查核中心經檢索，此餐廳位於新北市土城區，該餐廳表示近期並無舉辦任何與公投有關的活動，影片為私人聚會，不方便回應。

    報告指出，吳琪銘辦公室回應，影片拍攝到的聚會是在上月21日由台中義消大甲分隊和新北義消總隊清水義消分隊舉辦的聯誼會，因吳琪銘是新北市義消總隊第五大隊隊長，因此受邀前往參加，此聚會是私下聯誼聚會，跟公投說明會並無關係。

    台中市政府消防局第五大隊大甲分隊表示，上月21日確實有台中大甲義消分隊北上與土城清水義消分隊聯誼，印象中，吳琪銘應只是到場打招呼，並沒有任何宣講的行為。大甲分隊表示，此類聯誼聚會每年都會舉辦，剛好「御廚巨籠宴」老闆也是義消，因此這次在該餐廳聚會。

    而新北市消防局清水分隊許姓分隊長說，他當天有參加這場聚會，這是大甲義消分隊自行舉辦的一日自強會行程，早上前往動物園、中午到巨籠宴用餐、下午到陶瓷博物館，聚餐只是行程中的一部分，整天的行程也與公投無關，且餐費是由大甲和清水分隊共同負擔，與民進黨無關。

    綜合以上可知，傳言指稱影片是民進黨反公投說明會並不正確，因此，傳言為「錯誤」訊息。

    查核中心表示，網傳影拍攝到民進黨籍立委吳琪銘（見圖），是因其身兼新北義消總隊第五大隊隊長，因此受邀參加餐會，該餐會為聯誼性質，並非公投宣講說明會。（資料照）

    查核中心表示，網傳影拍攝到民進黨籍立委吳琪銘（見圖），是因其身兼新北義消總隊第五大隊隊長，因此受邀參加餐會，該餐會為聯誼性質，並非公投宣講說明會。（資料照）

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