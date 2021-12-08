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    海空戰力提升特別預算 立院初審通過

    立法院財政委員會與外交及國防委員會，今日初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」。（圖擷自國會頻道）

    立法院財政委員會與外交及國防委員會，今日初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」。（圖擷自國會頻道）

    2021/12/08 18:18

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院財政委員會與外交及國防委員會今日初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，由於朝野立委對於預算刪減的額度、項目看法不一，未凝聚共識，致使涉及預算刪減、凍結的立委提案幾乎全數保留。立院財委會召委鍾佳濱表示，此特別預算案已完成委員會審查、送出委員會，但還需經由朝野協商，若不成，自明天起算一個月的「冷凍期」過後，才能交由院會處理。

    立法院財政委員會與外交及國防委員會今日審查「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，邀請行政院主計長朱澤民、國防部長邱國正列席。全案總金額高達2373億餘元，將採購8項、10類國造飛彈系統、巡邏艦，以快速強化國防戰力。

    但對於特別預算案內容，在野黨立委紛表看法，國民黨立委馬文君質疑，為沱江級巡邏艦首艘後續艦的塔江艦，長、寬、深的增幅只比沱江艦原型艦多7.6%、5.7％、3.3％，但與原型艦的船體造價6833萬餘元相比，特別預算所列後續艦的船體造價竟高達1.4億餘元，推進系統、採購作業費等也有類似情形，縱使人力、原物料上漲，仍過於離譜。

    立院外委會召委、國民黨立委陳以信則指，為數31.9億餘元的「海巡艦艇加裝戰時武器系統案」，相關人員編列、受訓等等還需要一段時間，不符「預算法」緊急預算限制精神，因此提案將全案減列，另行編入公務預算之中。

    海軍參謀長蔣正國回應，塔江艦與沱江艦的船體大小、電機系統、馬力都不同，且新增整合式載台管理、結構安全系統，戰情室防彈材料也有所提升。另加上射控雷達、方陣快砲等價格都大幅上漲，並為採購足額飛彈，又面臨員工、原物料上漲等情形，才衍生價差。

    國防部戰規司長李世強表示，海巡署可平戰轉換的安平艦，與海軍高效能艦艇（沱江艦）藍圖一樣，現階段海軍先以滿足自身戰系需求，但也會同時準備海巡艦的戰系，以發揮中科院最大效率，二者同樣於2026年以前到位。

    另外，在野黨立委對於此特別預算的採購作業費8900萬餘元之中，卻有大筆「國內旅費」表示不解。國民黨立委賴士葆則提議，這筆採購作業費應刪減1000萬元，裝備預算是否刪減、凍結則另行討論；民進黨立委沈發惠、鍾佳濱則建議全案刪減800萬元，並讓國軍自行調整預算科目。

    雖立院財委會、外委會聯席會議最終初審通過此特別預算案，但由於朝野對於預算刪減額度、項目看法不一，未能凝聚共識，涉及預算刪減、凍結的153案立委提案，幾乎全數保留。鍾佳濱會後受訪表示，特別預算案已經完成委員會審查工作並送出委員會，隨後交由朝野協商。若政黨協商不成，就會從明天（12月9日）起算，依法經過1個月「冷凍期」後，才交由立法院院會處理。

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