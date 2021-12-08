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    澄清林秉樞非國安造冊人員 陳時中：7月、10月自行預約打疫苗

    陳時中下午在朝野協商時答詢表示，林秉樞非國安單位造冊人員，並分別於7月、10月初透過一般平台預約疫苗。（圖擷取自國會頻道）

    陳時中下午在朝野協商時答詢表示，林秉樞非國安單位造冊人員，並分別於7月、10月初透過一般平台預約疫苗。（圖擷取自國會頻道）

    2021/12/08 16:54

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，扯出多起案外案，有民代在政論節目爆料，林男6月就以國安人員造冊身分打完2劑疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在朝野協商時答詢表示，經查林非國安單位造冊人員，並分別於7月、10月初透過一般平台預約疫苗。

    立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困振興特別預算第4次追加預算案。國民黨立委曾銘宗詢問陳時中，林秉樞是否列為國安人員身分施打疫苗，衛福部有無清查？陳時中一開始表示，目前還沒有查，曾進一步要求，查詢資料應該很快，請先指派同仁處理，並於散會前告知。

    歷經約2小時協商，散會前曾銘宗再次詢問林秉樞身分一事，陳時中表示，經查林秉樞非國安單位造冊人員，透過一般平台預約，分別於7月中、10月初施打疫苗。曾追問「是一般人員，不是特殊人員嗎？陳時中說，對，不是國安，剛剛請國安單位查詢，確定沒有林秉樞。

    對於曾銘宗再關切，外傳林秉樞仲介施打特權疫苗甚至收賄有無查到相關結果？陳時中表示，目前沒掌握到，也已進入司法調查，若檢調詢問，會再去查。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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