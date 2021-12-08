藍營邀請「專家」竟是他？ 提重啟核四「解方」：只要反核的閉嘴！

國民黨台北市議員侯漢廷今天稱只要反核的人閉嘴，核四就能重啟，讓民進黨立委洪申翰直呼傻眼。（資料照）

2021/12/08 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕下週六（18日）即將是四大公投投票日，今天（8日）國民黨召開公聽會，邀請數名專家學者談核四議題，沒想到藍營台北市議員侯漢廷竟以「學者」身分受邀，令人跌破眼鏡。對此，民進黨立委洪申翰曝更傻眼的是，侯漢廷竟稱：「只要反核的人都閉嘴，核四就能重啟了！」

國民黨今天在立法院召開「從核四安全談揭弊者保護制度」公聽會，邀請相關專家學者出席，與會的立委洪申翰就當場提出指控，批學者專家竟以電力公司的安檢結果，就認定核電廠安全，「我真的非常非常非常非常意外，有這樣的認知，坦白說讓我有點質疑各位的專業」。他也強調，能夠確認、有資格確認核電廠安全的，在每一個國家都是獨立的核安管制機關。

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洪申翰下午又於臉書發文表示，公聽會的邀請名單中，台北市議員侯漢廷竟以國民黨邀請的「專家學者」身分出席，「這已嚇人一跳，但更離譜的，公聽會上侯漢廷議員竟然說：『剛才說核四總是一再讓人失望，但核四就還沒開還沒運轉起來，他沒有什麼好讓人失望不失望，幾十年來他就是一直擺在那邊，所以真正的是，只要反核方閉嘴，認真的把核四開起來運轉起來發電起來，就知道它會不會讓人失望』。」

洪申翰忍不住大呼傻眼，「想不到，國民黨專家的核四安全，是建立在質疑者要閉嘴上？想不到，針對核四安全有疑慮，竟然不能質疑不能問？想不到，我以為公投是直接民主、是人人能表達意見，但國民黨邀請來專家，竟是叫人閉嘴？想不到侯議員作為台北市的民意代表，竟然是想矇著眼，拿北台灣民眾的生命安全賭一把，賭看看核四會不會『讓人失望』！」

最後洪申翰痛斥：「原來這就是國民黨跟他們的『專家』們，讓核四運轉的秘方。侯漢廷，你跑錯棚了，拜託別把你在祖國的威權習慣，大剌剌的帶來了台灣。真的夠了。」

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