中國台商如韭菜肥羊 矢板明夫：不如回透明法治的台灣

矢板明夫認為，與其在中國被當韭菜肥羊宰割，台商還是回透明法治的台灣好。（資料照）

2021/12/08 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協主席汪洋昨（7）日在台北、南京視訊連線的兩岸企業家紫金山峰會發賀信，呼籲兩岸企業界人士「堅決與台獨分裂勢力畫清界限」。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，台商在財政已經快米缸見底的中國眼中，人人都有如韭菜、肥羊，不如回到透明法治的台灣來。

矢板明夫在臉書表示，汪洋這封信，可以視作中國打壓台商的一個新動向，遠東事件很可能再次上演，他指出「從台灣的角度來看，昨天參加紫金山峰會的台灣企業，沒有一家是支持台獨的。而被認為是綠營金主的企業，早在2005年許文龍事件之後紛紛撤離中國，現在留下的基本上都是藍營的金主」。

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矢板明夫點出，但問題是，台灣和中國對「台獨」的定義不同，他回憶以前採訪中共官員，他們將台獨分成三類：第一類是經常把「台獨」二字掛在口上的「台獨份子」，如彭明敏、史明等；第二類是雖然嘴上不說，但實際行動上推動去中國化的「獨台分子」，如李登輝、蔡英文等；第三類是強調「中華民國」的「華獨分子」，馬英九、朱立倫都可以算在內，「在他們看來，只要你不承認台灣是中華人民共和國的一個省，你就是廣義上的台獨份子。」

矢板明夫指出，到胡錦濤時代為止，中共在策略上對華獨表面上容忍，把獨台當成要團結的對象，只有台獨才是敵人；習近平以後，對台政策越發強硬，獨台和台獨已經基本沒有區別了，最近終於原形畢露，對華獨也開始嚴厲起來了。

矢板明夫說，汪洋的賀信的真意，今後還有待觀察，是不是暗示台商，至少要像某企業主一樣在藍營媒體撰文表忠心才能過關；今後選舉時，台商如果給中華民國派的政治人物捐款，會不會被當作「支持兩個中國」分子而被清算也很難預料。

不過，矢板明夫也直言，在財政上已經快米缸見底的中國看來，現在每一個台商都是肥羊韭菜，「既使今天不被宰割，誰知道明天有沒有保障，與其在刺刀下討生活，不如響應王美花部長的號召早日回到透明法治的台灣來。」

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