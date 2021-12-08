為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投綁大選結果恐影響修法 北市競選廣告自治條例修正案停審

    台北市法規委員會。（記者楊心慧翻攝）

    台北市法規委員會。（記者楊心慧翻攝）

    2021/12/08 16:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會法規委員會今審議「北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，針對競選廣告物訂定更嚴格的規範，明定競選廣告物僅能在市府公告的位置，且放置時間從原本的選舉投票日前2個月，改為投票日前28天至5天不等，政黨初選時改為不能設置廣告物，不過多位議員認為，未來大選廣告可能改綁公投，恐會影響修法內容，決議等18日後公投綁大選結果出爐再審。

    「台北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，由台北市建管處提案，為維護競選期間市容景觀、公共安全、交通秩序，以及網路宣傳取代實體廣告發展的趨勢下，提出北市競選廣告物管理自治條例修正草案，適度限縮競選廣告物設置時間、地點、型態，今年經市政會議通過後送市議會審議，今送法規委員會討論。

    台北市建管處報告表示，原設置競選廣告物時間為2個月，政黨初選也有一個月時間可設，但修法後變成28天至5天不等，其中里長只有前5天，且僅能在指定的公告地點設置，政黨初選也都不能設廣告物。

    但議員針對修正草案內容意見不一，台北市議員周威佑質疑，若競選廣告會影響市容、公安和交通秩序，商業廣告應該也會影響，質疑兩套標準，且如果有支持者在自家陽台替支持的候選人設置廣告看板，是否會被罰？

    議員汪志冰和戴錫欽雖認同修法，但質疑修法內容不合宜，並認為市府要落實執法，過去常出現選舉完過很久廣告物還在，被檢舉才拆的狀況，應想辦法落實取締。

    議員梁文傑認為，選舉新人需設看板宣傳，爭取連任者沒有看板反而影響較小，恐影響到新人曝光的權益，政黨初選者的權益也需要考量。

    最後多位議員認為，針對草案修正內容還需要討論，且公投綁大選公投案本月18日投票，未來大選廣告可能改綁公投，恐會影響修法內容，決議18日後再審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小英「今香港明台灣」廣告 《華郵》北京社長長文分析
    2020/01/08 12:13

    小英「今香港明台灣」廣告 《華郵》北京社長長文分析
    批國民黨競選廣告不真實！首投嫩模拒演：不為錢出賣靈魂
    2019/12/14 06:15

    批國民黨競選廣告不真實！首投嫩模拒演：不為錢出賣靈魂

    企業沒ESG將被淘汰 這次「玩真的」
    屏南立委競選廣告看板紛爭 檢察官已偵辦
    2019/12/03 22:36

    屏南立委競選廣告看板紛爭 檢察官已偵辦

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播