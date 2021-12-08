公投綁大選結果恐影響修法 北市競選廣告自治條例修正案停審

台北市法規委員會。（記者楊心慧翻攝）

2021/12/08 16:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會法規委員會今審議「北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，針對競選廣告物訂定更嚴格的規範，明定競選廣告物僅能在市府公告的位置，且放置時間從原本的選舉投票日前2個月，改為投票日前28天至5天不等，政黨初選時改為不能設置廣告物，不過多位議員認為，未來大選廣告可能改綁公投，恐會影響修法內容，決議等18日後公投綁大選結果出爐再審。

「台北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，由台北市建管處提案，為維護競選期間市容景觀、公共安全、交通秩序，以及網路宣傳取代實體廣告發展的趨勢下，提出北市競選廣告物管理自治條例修正草案，適度限縮競選廣告物設置時間、地點、型態，今年經市政會議通過後送市議會審議，今送法規委員會討論。

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台北市建管處報告表示，原設置競選廣告物時間為2個月，政黨初選也有一個月時間可設，但修法後變成28天至5天不等，其中里長只有前5天，且僅能在指定的公告地點設置，政黨初選也都不能設廣告物。

但議員針對修正草案內容意見不一，台北市議員周威佑質疑，若競選廣告會影響市容、公安和交通秩序，商業廣告應該也會影響，質疑兩套標準，且如果有支持者在自家陽台替支持的候選人設置廣告看板，是否會被罰？

議員汪志冰和戴錫欽雖認同修法，但質疑修法內容不合宜，並認為市府要落實執法，過去常出現選舉完過很久廣告物還在，被檢舉才拆的狀況，應想辦法落實取締。

議員梁文傑認為，選舉新人需設看板宣傳，爭取連任者沒有看板反而影響較小，恐影響到新人曝光的權益，政黨初選者的權益也需要考量。

最後多位議員認為，針對草案修正內容還需要討論，且公投綁大選公投案本月18日投票，未來大選廣告可能改綁公投，恐會影響修法內容，決議18日後再審。

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