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    顏寬恒操作機具拆違建是否違法？ 林靜儀、顏寬恒今再攻防

    林靜儀（左二）認為顏寬恒操作機具拆自家違建似已觸法，且認為他把自己塑造成「受害者」，民眾心中自有一把尺。（記者陳建志攝）

    林靜儀（左二）認為顏寬恒操作機具拆自家違建似已觸法，且認為他把自己塑造成「受害者」，民眾心中自有一把尺。（記者陳建志攝）

    2021/12/08 16:04

    〔記者陳建志／台中報導〕顏家在台中南屯的公保地上興建違建引發爭議，7日正式雇工自行拆除，顏寬恒並親自操作怪手敲下第一塊磚，不過對手林靜儀質疑顏沒有操作大型機具的證照恐已違法，至於把自己塑造成「受害者」，相信民眾心中有一把尺；顏寬恒則說，自己只做了啟動的動作，並沒有操作，還呼籲政府要趕快針對全國未徵收的公保地提出解決辦法。

    顏寬恒家族在台中南屯楓樹段的違建，經市政都發局勘查，確認違建面積達500平方公尺（約150坪），已要求14天內自行拆除，顏寬恒為平息爭議，7日自行雇用工班到場拆除，還親自坐上機具敲下第一塊磚，遭外界質疑並無大型機具證照似已違法。

    顏寬恒今天表示，昨天是經過專業工班的安排，且在安全範圍內，只是做了一個啟動的動作，並沒有操作。強調公保地有違章是事實，該拆就拆、該做就做，但希望接下來不要轉移焦點，認為公保地的爭議，以及對人民的不公，政府應該重視，儘快解編還權於民。

    顏寬恒說都市計畫劃定的公保地，3、40年未徵收，造成全國有數萬地主不能在自己土地上蓋合法建築，這是全國性的問題，政府應該出來幫人民解決問題。

    對此爭議，林靜儀今天表示，其實大家看都認為顏寬恒開怪手敲磚的動作就是想要「秀一下」，許多人看到第一個念頭都是操作機具是需要相關證照的，在法律上是不適當的。

    至於顏寬恒把自己塑造成「受害者」的姿態，林靜儀則說，在政治能量上，顏家的家族背景有很強的政治能量，所謂的財富資源上和社會人脈上，都比一般多數民眾及其他政治人物強大許多，這種狀況去說自己資源不足、打悲情牌，相信大家心中都有一把尺。她也強調，違建拆除事件比較大的受害者應該是台中市政府，認為台中市政府對於整個勞工、執行權限的解釋很傷。

    顏寬恒稱自己只做了啟動的動作，並沒有操作機具，並希望政府出來幫人民解決公保地長年未徵收也沒解編的問題。（記者陳建志攝）

    顏寬恒稱自己只做了啟動的動作，並沒有操作機具，並希望政府出來幫人民解決公保地長年未徵收也沒解編的問題。（記者陳建志攝）

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