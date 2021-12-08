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    公投黃金週週日賴清德、蘇貞昌、林智堅合體 號召「四個不同意」

    林智堅將啟動街頭宣講，呼籲市民投下「四個不同意，台灣更有力！」（記者蔡彰盛攝）

    林智堅將啟動街頭宣講，呼籲市民投下「四個不同意，台灣更有力！」（記者蔡彰盛攝）

    2021/12/08 15:36

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕1218公投最後倒數，民進黨新竹市黨部持續舉辦街頭宣講，新竹市長林智堅9日、10日更將與黨籍議員合體，在科學園區大門口與竹蓮市場訴求「四個不同意」的立場，並呼籲市民務必出門投票；副總統賴清德本週日也將到孔廟廣場，出席新竹市第2場大型公投說明會，共同展現投下「四個不同意」的決心！

    本週日（12日）上午，新竹孔廟前廣場將舉辦大型公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立委柯建銘、新竹市長林智堅皆出席。林智堅也將啟動街頭宣講，9日前往光復路一段、園區一路口，10日則走進竹蓮市場，與議員聯手催票，呼籲市民投下「四個不同意，台灣更有力！」

    民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名指出，核四是拼裝車，儀控設備早已過期，部分零件更已絕版，安全測試報告也未完全通過原能會的審查，馬英九擔任總統期間才決定封存，加上各地方政府都拒絕擺放核廢料，重啟核四非但不可行，更是拿台灣人民的生命安全開玩笑。

    陳建名進一步表示，用電議題涉及經濟發展與環境保護，他強調，「北部要用電、三接是關鍵」，北部用電全國最高，但近5成時間靠中南部支援，當核二廠與協和機組陸續除役，北部將面臨電力缺口，若無「天然氣第三接收站」，燃煤比例就須大幅增加，中南部的空污只會更惡化。

    陳建名說，蔡政府的三接方案，不僅縮小9成開發區域，更提出外推方案，避開藻礁與水下礁石，是目前兼顧生態與經濟的最佳方案，呼籲民眾「不同意」三接遷址。

    針對反萊豬進口，陳建名表示，馬總統任內朝野在參考國際標準下，同意開放美牛，至今也未傳出任何食安疑慮，且美豬在台市占率極低，基於台灣與國際經貿互動的信用問題，不應阻擋美豬進口。

    至於公投綁大選，為避免選務混亂，產生邊投票、邊開票的荒謬情形，並喪失公投本身「溝通、討論」的過程與本質，陳建名主張公投應與大選分開辦理。

    公投最後倒數，民進黨新竹市黨部持續舉辦街頭宣講。（記者蔡彰盛攝）

    公投最後倒數，民進黨新竹市黨部持續舉辦街頭宣講。（記者蔡彰盛攝）

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