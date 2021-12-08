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    製圖揭公投和選舉差異 管碧玲︰公投亂大選主因是兩制度不相容

    民進黨立委管碧玲製圖分析公投和選舉制度差異。（取自管碧玲臉書）

    民進黨立委管碧玲製圖分析公投和選舉制度差異。（取自管碧玲臉書）

    2021/12/08 14:51

    〔記者簡惠茹／台北報導〕12月18日公投進入倒數階段，民進黨立委管碧玲今天製圖分析公投和選舉的制度差異，管碧玲指出，公投綁大選造成公投亂大選，主因在制度不相容，而不只是選務量能無法容受。

    管碧玲指出，這次公投的四個案當中，第19案「公投綁大選」一直比較冷門，她因此一直努力在論述相關的課題，近日終於大家有注意到「公投」和「選舉」在制度上的差異，這是好現象，也顯示公投單獨辦，可以讓每一個課題有更多的討論和關注。

    管碧玲表示，公投和選舉兩者確實是制度不相容的重點，而且當候選人同時是公投領銜人的時候，兩種身分二合一，競選團隊在投票當日，佈局在投開票處30公尺以外廣發宣傳品，領銜人的名字跟著滿天飛，一不小心，和敵對陣營的支持者之間，是很容易產生衝突；而且檢調在執法上，也確實有取締上的困難。

    管碧玲說，這個例子，就足以說明公投綁大選造成公投亂大選，主因在制度不相容，而不只是選務量能無法容受。她做了一個表，把公投與選舉兩個制度上的差異，做比較完整的整理，制度釐清了以後，我們的選擇就很簡單。

    管碧玲說，第一，是要讓公投的歸公投，選舉的歸選舉，分開來辦，維持公民投票這種低度管制、高度自由的制度？還是第二，公投綁大選，然後修法限制公投的自由，增加管制，讓兩種制度相容？

    管碧玲表示，她主張公投和選舉不一樣，應該給公投更大的自由，人民透過自由的組織和資源汲取，才能集結足夠強大的力量、才能和強大的政府拔河，這是她拜託大家第19案公投綁大選投「不同意」的理由。

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