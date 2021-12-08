腸病毒、流感旺季 民團籲立法制定「有薪防疫照顧假」

民進黨立委范雲（中）今與婦女新知基金會共同主辦「腸病毒又要停課？家庭工作兩頭燒」記者會，呼籲兼顧國家防疫需求與家庭照顧需要，必須立法制定有薪防疫照顧假。（范雲國會辦公室提供）

2021/12/08 13:38

〔記者謝君臨／台北報導〕每年冬天，是腸病毒跟流感的「旺季」。根據衛福部規定，若同一班學生一週內有2名兒童感染腸病毒，就要停課7天抑制傳播。民進黨立委范雲今日與婦女新知基金會共同主辦「腸病毒又要停課？家庭工作兩頭燒」記者會，呼籲兼顧國家防疫需求與家庭照顧需要，必須立法制定有薪防疫照顧假。

范雲表示，現在家長雖然可以請「家庭照顧假」因應臨時狀況，但天數不足，只要一次腸病毒停課，一年份的假直接梭哈。同時，沒有薪資補貼的照顧假，造成家庭經濟缺口；在機會成本選擇下，也常多由薪資較低的女性請假，惡化照顧性別分工不均、還可能產生職場性別歧視。

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范雲指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情讓我們看見不同的可能，因國家防疫需求而需要隔離者，可以申請津貼；因應照顧需求者，可以請假。參照國際，各國也把疫情危機變轉機，發展出照顧友善的制度，例如挪威延長原本就有薪的家庭照顧假；德國制定學校和托育設施關閉期間，勞工可請6週有薪照顧假；瑞典、紐西蘭也補助或支付照顧家庭的勞工薪資補貼。

婦女新知基金會倡議部主任周于萱表示，疫情帶來的突發狀況，對女性勞工影響甚鉅。防疫照顧假和家庭照顧假最大的問題是「無薪」，其次是職場潛在對勞工的期待及衍伸出來的歧視，這些問題在疫情中更凸顯。

周于萱指出，根據基金會今年5至7月實施的「疫情下的勞動與照顧」問卷線上調查結果，整體而言，近七成的填答者認為疫情爆發後照顧時間增加，另有近半的填答者表示，疫情後只能改成由本人親自照顧（48.5%），其中女性佔了88%，而其照顧對象以5歲以下子女者（23%）為最大宗。

東吳大學社工系教授、婦女新知基金會董事洪惠芬說，政府在考慮防疫政策時，不應只關注疾病感染的控制，也應將公民作為照顧者的需求納入考量，否則照顧者難以兼顧工作與家庭，顧此失彼成為防疫破口，反而加重了社會的負擔。她再次提醒，立法保障有薪的照顧假有其必要性。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，防疫已是持久戰。政府防疫照顧假及津貼補助應將照顧失能、失智、身心障礙者的長照家庭納入補助對象。

台北市產業總工會秘書黃健泰指出，這幾年本會及關心此一問題的團體不斷呼籲家庭照顧假制度擴充、配套津貼或比照公務人員請假規則改成薪資照給，希望立院各黨團、勞動部都能面對此一問題，儘速通過修法。

最後，范雲與民團共同呼籲，「防疫照顧假」應明文入法，並且補助防疫照顧津貼。范雲也強調，將提出修法草案，以面對各種傳染病的防疫需求。

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