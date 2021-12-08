劍翔無人機有尋標、攻擊二型 軍方：參考國外實戰及台海作戰需求

空軍參謀長黃志偉。（資料照）

2021/12/08 13:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院財委會與外委會今日聯席審查「海空戰力提升計畫採購特別預算」案，朝野立委對於8項、10類國造軍備深表關切，其中，國民黨立委馬文君提案指，反輻射的「劍翔」無人機有區分「尋標機」、「攻擊機」兩型，對於此武器是否成熟抱持疑慮。空軍參謀長黃志偉表示，此武器並非一般無人機，並參考國外實戰情況，肆應台海作戰需求而設計，因此有兩種機種。

立法院財委會、外委會立委針對特別預算案，一共提出的245案，而為8項武器之一的「劍翔」無人機，計畫編列119.8億元。不過，馬文君提案指，此款無人機構型獨特，「因區分尋標機與攻擊機二種機型」，造成製造成本提高。經查，此無人載具未具備返航功能，相比以色列「哈比無人機二型」即是如此，因此，我國「劍翔」無人機構型，是否過於老舊，或者關鍵技術仍未成熟，仍有疑義，因此主張凍結此案武器裝備產製及備料等項目所需經費5千萬元。

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立院外委會召委、國民黨立委陳以信也表示，明日將考察劍翔無人機，是否符合我方需求、有無問題。

對此，黃志偉表示，「劍翔」無人機系統，是因應未來電子戰環境，發揮反輻射威懾效果的武器，因而做了二種機型設計，這是參考國外實戰案例，而做出的改變，同時參照我方需求。雖他不便在公開會議中報告，的確是肆應台海作戰的需求設計。而可能外界對此無人機與一般無人機有所混淆，一般無人機可以收回，但此無人飛行載具一飛出去，就對相關輻射源攻擊，設計運用上因此有所不同。

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