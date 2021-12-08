電力公司即可認定核電廠安全？ 洪申翰嗆專家學者「不符專業」

民進黨立委洪申翰。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/08 13:16

〔記者謝君臨／台北報導〕針對核四相關議題，民進黨立委洪申翰今日於公聽會中指控，在座學有專精的學者專家，竟以電力公司的安檢結果，就認定核電廠是安全的，「我真的非常非常非常非常意外，有這樣的認知，坦白說讓我有點質疑各位的專業」。洪強調，能夠確認、有資格確認核電廠安全的，在每一個國家都是獨立的核安管制機關。

立法院司法及法制委員會今舉辦「從核四安全談揭弊者保護制度，落實廉能政府及行政中立」公聽會，邀請專家學者及相關政府機關代表與會討論。

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洪申翰表示，不管是國內外各核工學者或瞭解核能的人都知道，能夠確認核電廠安全、有資格確認核電廠安全的，在每一個國家都是獨立的核安管制機關，很難想像有哪一個國家，可以用電力公司自己出來宣稱核電廠安全，它就是安全。

洪申翰說：「我原本是很尊敬各位的，但居然會用電力公司自己的宣稱、自己做的檢查，就認定核電廠是安全的，這不符合專業啊各位」，哪一個國家的電力公司可以自己認定核電廠是安全的，除了威權獨裁國家之外，哪一個國家可以這樣？他強調，憑這樣的安檢結果就來談核四是安全的，這不可思議。

洪申翰指出，如果照學者專家說的，「假設未來需要多一點電力」，這十多年來，核四這麼破敗的工程可以持續往前走，就是靠這個理由，「未來可能會缺電、電力可能不足」，但後半段沒講，核四就是不斷一次一次讓大家失望，國民黨把未來的能源問題都放在核四，但核四工程就是一次一次讓社會失望，這就是真相。

「核四撐不起各位的期望，讓各位不缺電的問題」，洪申翰強調，這不是一個預測，這是過去的經驗，這數十年來就是發生這樣的事情，「你要怎麼否認？」

洪申翰批評，這次公投走到現在，真的太多荒謬地認知在社會及媒體上出現，不管公投方、國民黨，這些擁核的教授們，只憑核四安檢就可以認知核四安全，這是在扭曲社會大眾對於核安的專業認知，「我提出嚴正駁斥，撥亂反正」。

事實上，台電公司於今日公聽會所提出的「核四現況」報告也指出，檢視現存的客觀事證，核四工程因為「統包改分包」、「邊設計邊施工」等諸多先天不良、後天失調等因素，存有諸多難解的安全課題，重啟期程與費用難以估計；再者，核廢料處理無法取得社會共識、地方也強烈反對，核四重啟困難重重。

此外，原能會副主委劉文忠也指出，針對核四到2014年，其實它都還沒完成試運轉測試，所以它還不是符合安全的一個核能電廠，這是非常明確的。

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