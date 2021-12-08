中二立委補選今抽籤 林佳龍：反賄選、反賭盤是勝選關鍵

民進黨立委補選候選人林靜儀（左二）今天在競選總部主委林佳龍（左一）、 總幹事陳柏惟（右一）等人陪同下抽籤，林佳龍強調反賄選、反賭盤是勝選關鍵。（記者陳建志攝）

2021/12/08 13:03

［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委補選今天進行號次抽籤，民進黨候選人林靜儀抽中4號，強調選區因惡意罷免很多要推動的事被耽擱，希望趕快完成補選，讓建設一半的事儘快銜接，在剩下的1個月她會盡全力拚勝選，讓自由的花開滿這個選區；競選總部主委林佳龍則說，未來1個月進入巷弄的陸戰階段，呼籲大家做林靜儀的分身，並重申反賄選、反賭盤，對勝選充滿信心。

中二選區今天進行號次抽籤，民進黨候選人林靜儀一早在競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟和支持者陪同下到場抽籤，林靜儀說，中二選區因補選有2個月沒有幫忙跟中央溝通的立委，這是她心心念念對於地方相當不捨之處，地方有太多事情要做，卻因為一場惡意罷免耽擱，地方鄉親有反映許多原來正在推動的議題，希望盡快完成補選，將建設一半、與中央溝通一半的事盡快銜接。她也強調，倒數一個月，會盡最大的努力，讓台中市第二選區自由的花開滿遍地。

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林佳龍表示，今天抽出號次後選舉就進入新的階段，希望支持者動起來拉票，做林靜儀的分身。強調未來1個月的陸戰，要進入到每一條巷弄，呼籲選區的市民朋友們用熱情來做靜儀的分身。

林佳龍並說，除了陸戰、空戰，很重要的是要反賄選，要注意地下賭盤介入補選的影響，呼籲大家踴躍檢舉，讓司法單位進行偵辦，只要能夠有效的反賄選、反賭盤，對林靜儀勝選充滿信心。

林佳龍也說，抽出4號的號次，選民也把手勢準備好，今天陪同林靜儀車隊掃街，車隊經過路口，希望大家用熱情來做靜儀的化身，盼這次的選舉能夠衝高投票率，在明年1月9日一起贏接勝利。

總幹事陳柏惟也說，希望這場選舉可以改變地方生態，不要讓人家在汙名化這個地方，不要讓人家覺得我們海線很鄉下，改變的機會就是大家手中的選票，希望大家一起支持林靜儀。

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