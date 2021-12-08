人權會辦猶太大屠殺攝影展 陳菊：願和以色列站在一起

監察院長陳菊出席「SHOAH猶太大屠殺 人類罪惡之時」攝影展開幕記者會。（記者王藝菘攝）

2021/12/08 12:51

〔記者吳書緯／台北報導〕人權會與駐台北以色列經濟文化辦事處合辦猶太大屠殺專題攝影展，今天起於監察院展出；監察院長、人權會主委陳菊今表示，透過展覽讓人們警惕，種族滅絕的歷史絕對不能重蹈覆轍，台灣和以色列有若干相似的歷史過去，活下來的人就是要為當時受難犧牲的人發聲，台灣願和以色列為普世人權的價值一同努力，「當以色列人受到迫害時，我們都是猶太人」。

國家人權委員會和駐台北以色列經濟文化辦事處合辦的「SHOAH－猶太大屠殺－人類最惡之時」猶太大屠殺專題攝影展，今起至22日於監察院展出，今舉行開幕記者會。

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陳菊致詞表示，攝影展選在今天開展，是因為80年前的1941年12月8日，納粹第一次啟用滅絕集中營，以毒氣室系統性屠殺猶太人，二戰期間有將近600萬人的猶太人遭到屠殺，這段歷史可以說是「人類史上最黑暗的一頁」。

曾兩度造訪奧許維茲（Auschwitz）納粹集中營遺址的陳菊回憶，曾造訪過德國、波蘭、奧地利的集中營遺址，看到的情景比今日展出的照片更為悲慘，包含滿室存放受害者的頭髮、眼鏡等場景，這些當時的集中營皆是不義遺址，就是當時黑暗歷史的最重要見證，也是給下一代最重要的人權教育場域。

陳菊指出，她是台灣戒嚴年代、威權時代的美麗島事件受難者，也曾應面臨逮捕、監禁、關押、坐牢，當時也受到國際特赦組織等國際組織，以及天主教會的救援跟幫助，而在猶太大屠殺時，許多非猶太人願意冒著生命危險，救助猶太人，如同電影《辛德勒的名單》，德國商人辛德勒幫助很多猶太人倖免於難。

因此，陳菊說，台灣跟以色列有若干相似的歷史過去，「我們活下來的人」，就是要替當時受難犧牲的人，要替他們發聲，讓更多人能夠記取這一段歷史，還有這一段歷史帶給全人類的教訓，永遠不能再犯，而人權會的職權之一，就是跟各國的人權組織交流，人權會願和曾經受苦受難的以色列朋友們，一起為普世人權的價值合作努力，當以色列人受到迫害時候，「我們都是猶太人」。

以色列駐台辦事處代表柯斯畢致詞表示，即使大屠殺經過了80多年，世界也沒有納粹政權的存在，以色列人仍然在思考「同樣是人類，為何可以做出如此慘絕人寰的事」，當時猶太人在歐洲遭到有系統有組織的迫害、殺戮跟滅絕，到今天造成巨大悲劇的原因，仍然沒有獲得充分完整解釋。

柯斯畢說，現在仍有19萬2千人的倖存者住在以色列，他們的生命逐漸老去，未來將沒有人能親自講述猶太人大屠殺的事情，以色列人必須為後代子孫保留證詞，不要忘記過去所發生的事，也要提醒世人，將這些慘痛的歷史教訓銘記在心，不要重蹈覆轍。

最後，柯斯畢說，期待透過展覽，讓人減少疑惑，多獲得解答，從中吸取寶貴資訊，防止人神共憤的暴行，再度在人類社會中再度發生。

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