中共如同納粹！「人權頑固份子」籲政府抵制北京冬奧

民間團體及朝野立委今日在立法院外召開記者會宣布，12月10日上午將舉辦「抵制北京冬奧遊行」。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/08 12:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人權促進會、西藏台灣人權連線等20幾個民間團體及朝野立委，今日在立法院外召開記者會宣布，12月10日上午將舉辦「抵制北京冬奧遊行」，將到信義區的中國銀行前表達抗議。民團呼籲，政府應抵制北京冬奧，因中共政權如同納粹一樣，持續在新疆進行種族滅絕，迫害西藏和香港人權，大家應堅持做「人權頑固份子」，共同抵制北京冬奧。

民進黨立委范雲表示，立法院在今年8月舉辦過維吾爾人的公聽會，大家親耳聽到有倖存者證實被中共當局強迫實施節育手術，親人更在她出席聯合國聽證會後就死在派出所，另一位倖存者即便有外國籍，仍然被毆打折磨，離開中國也持續受到生命威脅。

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范雲指出，除了維吾爾人外，西藏和香港也持續受到中國殘酷迫害，這一次更看到不只是維吾爾人、西藏人和港人，連國際知名網球運動員彭帥為自己性別暴力發聲後，卻被迫消失一個多月，即使國際社會關注及重重聲援，彭帥仍無法面對媒體，世界女子網球協會為了救援宣布無限期停辦在中國的女子網球賽事。

范雲提及，上個世紀，世界各國本來要抵制納粹德國所辦的奧運，卻聽信納粹謊言而沒有抵制，後續發展證明對人權的堅持一旦放鬆就會釀成很大災難。習近平統治下的中國長期在新疆進行種族滅絕，今天中國的行徑就如同當年的納粹，基於歷史經驗，呼籲政府要用行動抵制北京冬奧，這是堅持人權、自由價值的義務。

無黨籍立委林昶佐呼籲，全世界都關注維吾爾、西藏、香港及中國境內的人權受壓迫的問題，台灣在印太地區扮演非常關鍵角色，尤其這些地區的人民都對台灣有很深的期待，最近美國政府、歐洲議會都表態將外交抵制北京冬奧，台灣沒有置身事外於這個抵制行動的權利，應該要加入抵制的行列。

「希望朝野一起來抵制北京冬奧！」時代力量立委邱顯智談及，時力黨團已提案希望抵制北京冬奧，也有發函給立法院長盼能召開朝野協商，希望朝野政黨能就此事達成共識。其實抵制奧運在歷史上曾經發生7次，最早就是1936年德國柏林奧運，因為納粹於1933年3月通過授權法後，解散了德國國會進行獨裁，1936年國際討論是否抵制柏林奧運，當時許多國家決定採取姑息主義，之後希特勒就利用奧運對全世界進行大外宣，鼓動日耳曼民族主義，造成世界生靈塗炭和世紀災難。

邱顯智指出，奧林匹克主義精神第二及第六點提及維護人性尊嚴和人權，不做任何歧視和差別待遇，但是中共獨裁行徑對西藏、新疆及中國境內維權律師的侵害，對人權運動和香港的侵害，以及對台灣的威脅，基本上皆與奧運精神背道而馳相牴觸，現在有許多國家將站出來抵制北京冬奧，希望台灣的國會能盡快做出決議，一致來抵制北京冬奧。

藏台連線理事長扎西慈仁表示，中共70年來不斷打壓藏人，直至今日都在消滅西藏文化，還請了很多外國Youtuber去西藏拍影片，宣傳藏人過得很好，用這些假象來洗腦全世界，希望世人能夠了解中共所言不可信，應該抵制人權侵害者舉辦的北京冬奧。

民團宣布，12月10日國際人權日早上將舉辦「抵制北京冬奧遊行」，規劃從中國銀行步行到台北101大樓前。另外，明年2月4日北京冬奧開幕前，每週三中午在中國銀行辦公室前，也將舉辦「Lhakar快閃抗議行動」，因為對藏人而言，Lhakar是白色星期三，也是2009年以來藏人發起的非暴力抵制中國行動，希望藉由活動為台灣人數十年來所重視的人權、自由、民主等價值發聲。

民團宣布，12月10日國際人權日早上將舉辦「抵制北京冬奧遊行」，規劃從中國銀行步行到台北101大樓前。（記者陳鈺馥翻攝）

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