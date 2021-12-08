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    核二3機組2024將除役 政院：若不蓋三接要燒500萬噸煤發電

    行政院官員指出，2024年後有3個機組要除役，如果不蓋三接，就必須燒500萬噸煤來發電，反而造成空污。（記者李欣芳翻攝）

    行政院官員指出，2024年後有3個機組要除役，如果不蓋三接，就必須燒500萬噸煤來發電，反而造成空污。（記者李欣芳翻攝）

    2021/12/08 11:21

    〔記者李欣芳／台北報導〕民間團體發動珍愛藻礁公投，質疑中油在觀塘工業港現址興建的第三天然氣接收站破壞藻礁生態，必須遷離現址，行政院官員今天上午指出，2024年後有3個機組要除役，包括核二廠一號機、核二廠二號機以及協和燃油機，總計1年將減少216度電，如果不蓋三接，就必須燒500萬噸煤來發電，反而造成空氣污染。

    政院官員說，燃煤電廠位於台中與高雄市，未來如果是燒500萬噸煤來發電，中南部包括台中與高雄民眾就會受到空污的危害，國民黨執政的台中市，如果拒絕增加燃煤，又不給北部蓋三接，結果就是大家一起缺電！

    據悉，以今年為例，北台灣有6成的時間，是用電量大於發電量，行政院認為三接的天然氣供應大潭電廠的8、9號機，1年可以發137億度電，三接的興建，攸關北台灣的供電穩定與平衡。相較於國民黨執政時期所規劃的三接，沒有把藻礁保育納入考慮，民進黨執政之後，已將開發規模從232公頃縮減到23公頃，行政院在今年5月已宣布三接再往外海推455公尺的新方案，加上原本興建時就已外推，使三接總外推達1.2公里，政院認為已避開對藻礁的衝擊，不少環團也表示能接受政院的方案。

    政院官員指出，一般人都不知道，我們2024年後有三個機組要除役，如果不蓋三接，就必須燒煤來發電，而大潭8、9號機兩機組可以發137億度電，提供全國家庭用3.7個月。沒有三接，至少就要用500萬噸的煤來補這137億度的電。

    至於藻礁公投推動聯盟提出「台北港替代方案」，呼籲三接立即停工，遷址台北港，政院官員則重申遷址台北港要拉長達50公里的海管，一旦鋪設管線一定會傷害到藻礁，台北港方案將傷害更多藻礁，拉海管總共將經過5個藻礁區，至於拉陸管民眾不接受，1公里都挖不了，台北港替代方案因此不可行。

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