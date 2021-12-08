統包改分包、邊設計邊施工 台電：核四有諸多難解安全課題

立法院司法及法制委員會今舉辦「從核四安全談揭弊者保護制度，落實廉能政府及行政中立」公聽會，邀請專家學者及相關政府機關代表與會討論。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/08 10:53

〔記者謝君臨／台北報導〕四項公投將於18日進行投票。根據台電就「核四現況」報告指出，檢視現存的客觀事證，核四工程因為「統包改分包」、「邊設計邊施工」等諸多先天不良、後天失調等因素，存有諸多難解的安全課題，重啟期程與費用難以估計；再者，核廢料處理無法取得社會共識、地方也強烈反對，核四重啟困難重重。

立法院司法及法制委員會今舉辦「從核四安全談揭弊者保護制度，落實廉能政府及行政中立」公聽會，邀請專家學者及相關政府機關代表與會討論。

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台電報告指出，核四有諸多先天不良、後天失調的問題。先天不良部分，在於核四工程在規劃之初，因採進步型輕水式反應器及新型數位儀控設備，國內無相關經驗，原規劃以統包辦理，投標廠商考量工期冗長及各項風險，報價均遠超過底價20%以上而宣布廢標。

台電表示，1995年簽奉經濟部核定，捨核一二三廠以工程總顧問負責設計、採購、測試、興建電廠，改以分包進行標案切割；致分包項目多達835項，廠商達500餘家，介面整合困難，且發包及契約執行過程，部分廠商倒閉解約，頻頻進行契約變更，履約爭議不斷，衍生後續工程問題。

後天失調部分，報告載明，在商轉期程壓力下，因奇異公司設計人力無法到位，設計圖落後，於設計未過半即開始施工，造成工序紊亂。另原由石威公司承攬設計及施工審查、系統整合，但該公司20年未有建廠經驗，人才流失且財務困難，致效率及設計整合效能不彰，台電於2007年被迫終止契約，風險轉由台電承擔。

另，報告提及，核四廠房設計由奇異公司轉包日本清水建設負責，依日本同型核電廠設計，建物容積較小，但採購設備多為歐美製造大規格尺寸，致廠房設備佈置後空間狹小，現場施工衝突頻繁，設計變更屢見不鮮。

台電表示，核四廠邊做邊改，致設計變更頻繁，施工衝突不斷，並衍生後續施工界面複雜、履約爭議、增加工期與經費不確定性等問題。

此外，報告指出，核四1號機試運轉測試歷經7年，需執行308份試運轉測試報告，涉及安全與重要系統有187份需送原能會審查。原能會自2010年起至2017年停止審查，僅同意155份，餘32份因多項安全問題未審查通過。

報告中也載明，1997年台電將初期安全分析報告送原能會審查，該報告書內載明核四廠耐震設計值0.4g。2013至2019年間，朝野立委5次提案要求經濟部及原能會需對核四地質再重新調查，經考量核四廠區正下方有2公里S斷層、核四外海斷層具活動性，推估長93.9公里等因素，評估後已超過原耐震設計。

最後，報告也強調，核四廠若重啟，仍須面臨核廢料處理問題，然而核廢料處置迄今仍無法取得社會共識；綜合諸多客觀事證，顯示核四重啟困難重重。

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