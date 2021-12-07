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    南市公共治理 黃偉哲：沒有最好、只有更好

    台南市政府今（7）日舉行中高階公共治理工作坊，市長黃偉哲到場勉勵與會的各單位主管，市政工作「沒有最好、只有更好」。（台南市政府公務人力發展中心提供）

    台南市政府今（7）日舉行中高階公共治理工作坊，市長黃偉哲到場勉勵與會的各單位主管，市政工作「沒有最好、只有更好」。（台南市政府公務人力發展中心提供）

    2021/12/07 22:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕年終歲末將至，民眾對台南市府團隊評分如何？台南市政府今（7）日舉行中高階公共治理工作坊，市長黃偉哲到場勉勵與會的各單位主管，市政工作「沒有最好、只有更好」。

    黃偉哲說，今天參加的官員都是機關最重要的骨幹，工作坊可以提前思考，對於政策法律的修訂、機關的興革措施，進行初步跨局處溝通，讓市政推動能夠更順利，「事情沒有最好，只有更好」，在邁向更好的過程，就會讓民眾有感。

    副市長趙卿惠表示，工作坊的意義重大，是將進步政策凝聚為城市發展的動力，跨局處的合作相當重要，可避免只有各局處自己的主張，像北外環道是否連接安平等議題，或社會住宅等，都不只是一個局處的事，藉由工作坊激盪出政策方向，讓台南市未來走向比其他城市更好，大家都是國家重要人才，期許盡其所能將努力貢獻給台南。

    今天工作坊有48位簡任人員參訓，透過分組討論集思廣益，提出施政建議方案。人事處長沈德蘭說，工作坊另一層重要意義，希望可以讓來自不同局處的同仁跨域分享學習彼此的經驗，以換位思考及跨域統合的能力，接觸其他機關的視角，期盼這種氛圍可以延續到訓後小組間的良性互動與學習，搭建局處溝通協調的新橋樑，產生市政推動的新能量，創造新價值。

    台南市府今天舉行中高階公共治理工作坊，台南市長黃偉哲勉勵公務員推動市政「沒有最好、只有更好」。（台南市府公務人力發展中心提供）

    台南市府今天舉行中高階公共治理工作坊，台南市長黃偉哲勉勵公務員推動市政「沒有最好、只有更好」。（台南市府公務人力發展中心提供）

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