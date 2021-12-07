中共要企業與台獨劃清界線 陸委會：停止對台商政治脅迫

兩岸企業家峰會今日在南京舉行，中國全國政協主席汪洋在賀信指出，企業界應與台獨分裂勢力劃清界線。陸委會表示，請中方停止對台商的政治脅迫和以意識型態干擾兩岸經貿交流活動的不當行為。圖為陸委會主委邱太三。（資料照）

2021/12/07 21:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方今日在兩岸企業家峰會視訊會議，重提「一中原則」、「九二共識」，並希望企業界「堅決與台獨勢力劃清界線」。對此，陸委會表示，請中方停止對台商的政治脅迫和以意識型態干擾兩岸經貿交流活動的不當行為。

陸委會強調，兩岸經貿交流有助於兩岸關係和平穩定發展，政府一貫支持合於規範、秉持對等尊嚴、以及不預設任何政治前提的兩岸經貿交流。兩岸企業家峰會是雙方民間經貿交流平台，應謹守交流分際，若中方執意政治操作，將為正常交流活動製造障礙。

請繼續往下閱讀...

陸委會指出，對於中方近期恫嚇台商，要求台商政治表態，加大散布「台獨金主」清單，並以片面認定及採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營、分化台灣社會及民主體制運作，其手段惡劣蠻橫，台灣人民早已反感至極。

陸委會提及，中方在兩岸企業家峰會一方面宣稱為台商辦實事做好事，一方面又提出「堅決與台獨勢力劃清界線」之威嚇話語，政府提醒台商認清中共軟硬兩手及潛在風險，審慎作好投資布局的長遠規劃。

陸委會重申，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方絕不接受中共片面設定的政治框架及未來發展路徑，再次呼籲中共當局停止政治操作，不要恫嚇威脅臺商，也不要破壞兩岸經貿交流活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法