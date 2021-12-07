藍營提告林秉樞涉洗錢 管碧玲酸「是五傻」讓徐巧芯氣炸

國民黨台北市議員徐巧芯（中）、羅智強（右1）、游淑慧（右2）以及鄭照新（左2）、黃士修（左1）等藍營人士，今早前往北檢按鈴提告林秉樞涉及洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪。（記者鄭景議攝）

2021/12/07 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜遭家暴案扯出男友林秉樞被爆料帳戶有多達2300萬元，台北市議員徐巧芯等5名藍營人士今（7日）前往台北地檢署按鈴提告林秉樞涉及洗錢防制法等罪，要求檢調嚴查金流。對此，民進黨立委管碧玲大酸徐巧芯等人用騙子的P圖去動用司法資源「是五傻」，讓徐巧芯氣得留言回嗆。

針對林秉樞被爆出帳戶有2300萬元，國民黨市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧以及鄭照新、黃士修等藍營人士，今早前往北檢按鈴提告林秉樞涉及洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪，更表示林秉樞案已經從家暴案上升成網軍案，要求檢調嚴查金流。

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對此，管碧玲在臉書表示，林秉樞帳戶餘額2300萬元的截圖是假的，傳出林秉樞花費百萬購買藝術品一事也是假的，諷刺徐巧芯等5人用騙子的P圖去動用司法資源提告，「是五傻」！

該文也釣出徐巧芯在留言處回嗆，「如果是P圖，就是偽造文書；如果不是，就可能涉及洗錢或逃漏稅，兩個我們都有告，少在那邊帶風向！你身為立委卻對於林秉樞的惡行視若無睹，不只是傻，更是壞！」

針對徐巧芯的留言，管碧玲則回覆「傻孩子！不要消費高委員的悲劇」、「把暴力和凌虐歪樓成為網軍頭，這是在消費這個事件」，徐巧芯則回應，「確實就有網軍，不然李柏璋被抓假的？還是因為是綠的你就看不到啊？」雙方你一言我一句也讓網友湧入觀戰朝聖。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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