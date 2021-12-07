美國抵制北京冬奧 時力黨團：台灣應積極跟進

立法院時代力量黨團今發布聲明，強調台灣位處中國威逼打壓的前線，應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。（資料照）

2021/12/07 16:27

〔記者謝君臨／台北報導〕美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪，以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運。對此，立法院時代力量黨團今發布聲明，強調台灣位處中國威逼打壓的前線，應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。

時力黨團指出，繼2日美國、澳洲、日本在內的20個國家拒簽奧運休戰協議之後，白宮發言人莎琪昨在記者會中確認，因為中國持續進行新疆種族滅絕及其他侵害人權行徑，美國將不會派遣任何外交或政府代表參與2022年北京冬奧。​

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時力黨團認為，這個決定無疑將全球抵制北京冬奧的聲浪推到了新一波高點，作為民主及重視人權的國家，美國政府正面回應了人民長久以來對北京冬奧的質疑、以實際作為表達對人權的重視，展現了美國作為民主及人權國家的高度。​同樣作為民主及人權國家，台灣更是位處中國威逼打壓的前線，應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。​

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時力黨團表示，黨團已經在立法院院會提議「建請行政院審慎評估國際抵制北京冬奧的局勢，並做出適當回應」。並在立院決定交由黨團協商討論後，黨團也立即發文，請立法院長游錫堃儘速召集協商。​

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時力黨團再次呼籲，請游院長儘速召集協商、各黨積極參與，以期在北京冬奧倒數不到 60天的現在，立院能夠做出決議、台灣能夠做出表態，展現民主國家的高度。​

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