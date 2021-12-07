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    南島民族論壇提帛琉「蝙蝠湯」 蔡英文：尊重傳統促成交流合作

    蔡英文總統7日出席南島民族論壇，致詞時回憶出訪友邦帛琉時品嚐當地傳統食物「蝙蝠湯」的過往。（記者張嘉明攝）

    蔡英文總統7日出席南島民族論壇，致詞時回憶出訪友邦帛琉時品嚐當地傳統食物「蝙蝠湯」的過往。（記者張嘉明攝）

    2021/12/07 15:21

    〔記者楊綿傑／台北報導〕「南島民族論壇」今天在台北圓山飯店舉行，總統蔡英文致詞時舉自己接受帛琉前總統雷蒙傑索招待「蝙蝠湯」，強調尊重傳統，同時也希望相關國家可藉論壇平台，促成有意義的交流和合作。

    蔡總統除對雷蒙傑索以傳統領袖的身分參與表示歡迎，也提到2019年時出訪帛琉時，飲用雷蒙傑索招待的蝙蝠湯，她指出，當時她不知道是蝙蝠湯，但她還是品嘗了，因為相信雷蒙傑索總統，也尊重帛琉的傳統。

    蔡總統提到，這2年來，全球都面對嚴峻的挑戰，不過，南島民族的兄弟姊妹們，依然維持緊密的聯繫。在防疫、經濟、社會文化等層面，一起攜手合作。而今年的南島民族論壇，排除萬難也要舉行，就是最好的例子。疫情下，更要維繫起長期的連結。

    蔡總統指出，論壇的主題聚焦在南島民族的傳統領袖制度，如何和當代的政治互相調和。相信透過互相交流傳統的社會文化，以及政治的智慧，我們可以為南島民族的未來發展，找到新的可能性。成立南島民族論壇的意義，就是希望將南島民族的兄弟姊妹們，重新連結起來，促進更多的合作，並且讓南島的觀點，可以為區域和世界帶來貢獻。

    蔡總統說，這幾年，我們已經在語言、文化、經濟、生態保育、出版及翻譯、國際人才培訓等層面，逐漸累積了合作成果。而現在，除了南島民族論壇的帛琉總部、台北秘書處持續運作，美國在台協會也首次參與會議，希望推動美國聯邦政府以觀察員的身分，正式加入南島民族論壇。

    蔡總統也期待，不論是南島民族的成員，還是在印度－太平洋區域內有影響力的國家，都可以透過論壇的平台，促成有意義的交流和合作。

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