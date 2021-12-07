核四重啟、護藻礁公投 綠議員與盧秀燕議場脣槍舌戰

市議員陳淑華（右二）批市長盧秀燕不敢對核四重啟及三接遷離表態，只會跳針。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/07 15:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離4大公投選舉只剩下10天，民進黨市議員陳淑華與市長盧秀燕兩人今天在市議會對核四重啟及珍愛藻礁展開激烈脣槍舌戰，陳淑華要求市長盧秀燕表態是否支持，盧秀燕則表示，對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張，都予以支持，不能妥協、不能出賣、不能為了目的交換，陳淑華則痛批盧秀燕只會跳針，站在市民及國家發展的對立面。

台中市議會今天舉行市政總質詢，由於4大公投下週六舉行，與中火相關的核四重啟及珍愛藻礁兩大公投成為民進黨質詢的重點，民進黨市議員陳淑華要求市長盧秀燕表態是否支持，兩人甚至展開一場激烈脣槍舌戰。

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陳淑華表示，盧秀燕一直未對核四重啟及珍愛藻礁表態，但這兩大公投是關係政府的能源政策，市長盧秀燕曾說核四不能蓋在台中市，行政院長蘇貞昌還特地稱讚頭腦好。

盧秀燕則表示，因為蘇貞昌知道核四廠絕不會來台中市，因為蘇貞昌有講過，核四重啟有困難怎會到台中市，所以是假議題。

陳淑華表示，中央政府有規劃未來數十年的發電計劃，如果台灣發電量因三接議題而使得發電量新增不及，造成用電缺口，就有燃煤的風險，如果台中卡燃氣機組，會不會卡到發電期程，三接趕快蓋、減煤進一步；中火燃氣趕快蓋、減煤進一步。

陳淑華說，三接案已從馬英九時代規劃的232公頃，現在的政府已縮小成23公頃；也進行工程外推方案，盡全力保護藻礁，將影響降到最低，顧藻礁又可以顧供電，顧環保又可以顧空污。

陳淑華指出，台中市是全國用電量最大的城市，有用電需求，天然氣是重要的橋接能源，應速讓三接通過，也應讓中火儘速燃氣。

陳淑華表示，但市長對這兩個議題整天只會跳針，還說核四重啟是假議題，市長要清楚能源議題，要空氣清新，台中市如何減緩燃煤，但一直卡建天然氣機組，要改善台中市的空污根本是空話。

陳淑華更批，三接一旦遷移，將影響到供電問題，屆時台中市中火將要增加燃煤500萬噸，而重啟核四核廢料要放置何處，在台中市可以嗎？此關係台中市發展非常重要，但盧秀燕不應該為了自己的政治利益，而站在市民及國家發展的對立面。

市長盧秀燕表示，相信台中市民會做出正確的決定，不需要你和我帶風向。

市長盧秀燕重申對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張。（記者蘇金鳳攝）

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