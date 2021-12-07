柯侯鄭互評優點 侯友宜讚：柯快語「讓我很爽快」

右起台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦三位市長7日出席第19屆遠見高峰會，一同參與「北北桃 首度圈的城市抗疫學」與談。（記者塗建榮攝）

2021/12/07 13:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今同台出席活動，被問到相互欣賞對方的優點時，柯形容侯猶如溫暖的家醫科醫師對比自己嚴厲的外科醫師，並讚鄭EQ高；侯則笑稱柯快人快語，有時講出內心話「讓我很爽快」，而鄭則是客氣、謙和、有耐心。

柯文哲、侯友宜、鄭文燦今出席《遠見》高峰會，共談北北桃首都圈城市抗疫經驗；主持人要求三人現場互相提出肯定對方最佳的防疫作為及個人優點。

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柯文哲讚侯友宜雖非醫學專業出身，但新北防疫表現「沒有比台北差、一樣好」，即便是不熟悉領域也可使團隊按步驟進行，不同的指揮模式值得學習，更形容侯是溫暖的人，相較自己的嚴厲性格，兩人猶如家醫科醫師對比外科醫師；而鄭文燦則是EQ高，如此個性在政治上較好。

侯友宜則笑稱，外界都說柯文哲不好溝通，但其實他很夠意思、好溝通，雙北合作防疫順暢，並讚許柯快人快語，有時講出一些自己的內心話「讓我很爽快」；侯讚鄭文燦客氣、謙和、耐心傾聽他人意見，且過去防疫期間大力協助新北集中檢疫及支援醫療量能，令他十分感謝。

鄭文燦認為，5月爆發嚴重本土疫情，新北市快速廣設快篩站是正確做法，使得原本極高的陽性率到至今已近清零，十分不容易；至於台北市初期醫療量能無法支應，柯文哲市長做出重要決策，令防疫旅館轉型可收治輕症患者，將醫院保留給重症病患，成功紓解醫療壓力。

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