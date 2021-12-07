公投「四個不同意」黃金週衝刺 蔡英文12/12台南宣講

總統蔡英文將於12月12日（本週日）出席由民進黨台南市黨部舉辦的「四個不同意」公投說明會。（資料照）

2021/12/07 13:40

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨以選戰規格衝刺1218公投「4個不同意」票，總統蔡英文預計明日於中常會下達公投前10天「黃金週」動員令。民進黨台南市黨部表示，除全力配合串聯站路口、菜市場宣傳之外，本週即為投票前關鍵黃金週末，蔡英文總統也將出席12日下午2點在安平區林默娘公園舉辦大型宣講活動，全力宣傳「四個不同意」。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，公投投票日進入倒數，近日在市場宣傳仍可聽見耳語「你如果不同意，就不用出去投票」，這是大錯特錯的！他強調，同意票若達到25％，不同意票又沒有贏過同意票，公投案就會通過，「為了世世代代子孫永續守護台灣，拜託大家12月18日一定要出來投票，讓台灣驕傲地走出去。」

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潘新傳提到，南市黨部為讓更多民眾了解4大公投對台灣未來的影響，展開「扎根鄰里遍地開花」的宣講行動，迄今已近80場，但仍有民眾因惡意謠言誤解以為「不同意就不要去投票」；他說，1218攸關台灣民主深化、走向國際的關鍵戰役，呼籲年滿18歲公民一定要出門投下「四個不同意」票，在外地的學子及青年朋友更要踴躍返鄉參與公投投票。

台南市黨部也將於12月12日下午2點到4點半在安平林默娘公園舉辦大型說明會，屆時蔡英文總統將會領軍蒞臨現場宣講「四個不同意」，邀民眾到現場力挺。潘新傳說，在最後倒數衝刺期間，拜託大家把握最後關鍵時刻，盡力地去說服身邊親友，鼓勵身邊朋友在12月18日出來投票！

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