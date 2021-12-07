家暴受害者僅一半曾求助 時力黨團籲檢討制度缺漏

立法院時代力量黨團今召開「家暴黑數有多少，機關消極何時改」記者會。（時力黨團提供）

2021/12/07 13:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院時代力量黨團今召開「家暴黑數有多少，機關消極何時改」記者會，指社會實際上僅有一半左右的受害者曾通報求助，與實際需要政府協助的人數落差極大，黑數規模恐有將近一倍之多；相關機關應該積極檢討現行制度的缺漏，減少家暴通報黑數，增加相關資源的可近用性，強化對被害人的保護。

時力黨團幹事長王婉諭表示，近日民進黨立委高嘉瑜遭家暴事件震驚社會，但當時飯店人員並無警覺，無法發揮友善路人甲的精神即時制止暴力。另，彰化縣一名王姓女子與6歲男童也受家暴長達2年，期間王女多次報案，且事證明確，但縣府卻無積極作為，放任被害人繼續處在險境中。

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王婉諭指出，根據今年衛福部公布的調查中，過去1年我國18至74歲曾有或現有伴侶的婦女，約有72.2萬人曾遭受親密關係暴力。另，每5人就有1人、近 158萬婦女一生中曾遭受親密伴侶暴力。此外，在過去1年中，首次遭受親密關係伴侶暴力行為的婦女，就有21.8萬人。

王婉諭說，上述報告透過家暴盛行率調查等數據進行保守推估，台灣至少應有12 萬人遭嚴重親密關係暴力後，需家暴防治資源網絡介入及協助，但官方去年的通報個案數，卻只有6.7萬件。換言之，社會實際上僅有一半左右的受害者曾通報求助，與實際需要政府協助的人數落差極大，黑數規模恐有將近一倍之多。

王婉諭進一步指出，該報告也顯示，台灣婦女遭受親密關係暴力後，高達四成未曾尋求協助，只有約12%的受害者有求助正式資源（社工、警察），多數人則是求助朋友、同事、親人等非正式資源。政府應思考如何加強對民眾及婦女進行暴力防治教育與資源宣導的力道，以免延誤求助的時機。

黨團副總召陳椒華表示，同婚專法通過已逾2年，但同志配偶在家暴防治法的保護上，仍被差別對待；因為釋字748號施行法，並不承認同性配偶和對方血親可成立姻親關係，所以同性配偶的一方若遭他方父母施暴，除非同住一個屋簷下，否則就不受家暴法保護。黨團已在4月提出修法版本，呼籲儘速修法補漏。

黨團總召邱顯智呼籲，內政部應儘速與衛福部、司法院研議，如何介接法院保護令的資訊，或採類似戶政機關的方式，讓已獲法院核發保護令的被害人可向警察機關申請註記；而在社區層次，包括飯店業或可能目睹家暴情狀的人員，也應推廣「初級預防」，建立大眾辨識暴力行為的能力和協助通報的意願。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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