回應網軍帶風向 盧秀燕有感：誇大抹黑台中市治安 已涉及犯罪

台中市長盧秀燕對網軍帶風向有感。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/07 13:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴竟遭網路帶風向，中市議員陳廷秀今天在市議會要求警察局應主動稽查網軍散布假消息的問題；市長盧秀燕表示，治安要做好要挺警察，但有人有政治目的不希望挺警察，她強調，高嘉瑜的案外案中發現有特定網軍在帶風向，台中市也有人故意帶風向，誇大抹黑台中市治安，企圖製造人心惶惶，這已涉及犯罪，網軍治國，網軍治市都不應該。

盧秀燕更指出，台中市在疫情期間，網軍惡意渲染台中的疫情，在台中市予以偵辦後，網軍才收斂，疫情才得以持續防疫，一邊防疫，如果有破壞人心安定帶風向抹黑渲染的話造成社會動盪不安，這是有法可以處理的，會密切注意這方面的情形。

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台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳廷秀表示，民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴，竟然遭網軍攻擊，而台中市之前也發生有南屯網拍老闆娘賣假貨，被憤怒的消費者潑漆，竟然也有網軍引導成台中治安敗壞，網軍企個帶風向，市警局有主動稽查？

陳廷秀表示，目前台灣正面臨一個暴虐社群網路的世代，網軍除了散布假訊息外，甚至發動網路攻擊，警察局加強稽查網路散布假消息情形。

陳廷秀並指出，近日台中發生惡少街頭打人的海神事件，讓台中市背上治安不佳的惡召，讓他很不服氣，台中是宜居城市，治安相較過往，已經好很多，只是有個別事件，警察局可能沒有處理得很好，才導致誤會，希望警察局引以為戒，深刻檢討。

警察局長蔡蒼柏表示，此案已成立「除暴安良專案」從11月1日開始到11月30日，成果豐碩，台中市治安會愈來愈好。

市議員陳廷秀在市議會要求警察局應主動稽查網軍散布假消息的問題（記者蘇金鳳攝）

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