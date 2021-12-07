蕭美琴、唐鳳代表參與民主峰會 外交部：政府通盤考量決定

美國12月9日至10日將召開首屆全球民主峰會，台灣正式獲邀，屆時將由駐美代表蕭美琴和政委唐鳳向世界分享台灣的民主故事。（圖擷自蔡英文臉書）

2021/12/07 12:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國將於週四、週五召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），我方將由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表台灣與會。對於並非由蔡總統親自參與，外交部今天說明，這是我國政府經通盤考量做成的決定，將以適當方式，讓台灣民主亮眼成果被世界看到。

美國國務院將於12月9日至10日，以線上形式召開首屆全球民主峰會，廣邀世界110國參與，台灣入列、中國與俄羅斯等國則未受邀。外交部在美方宣布邀請台灣後表示，我方將由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表我國政府與會。

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對於為何不是由蔡總統代表我國出席會議？總統府發言人張惇涵11月下旬時曾說明，蔡總統認為，唐鳳政委和蕭美琴代表是參與民主峰會的合適人選。

外交部發言人歐江安今在例會則說，此次由行政院政委唐鳳及我國駐美代表蕭美琴與會，是我國政府經通盤考量做成的決定。代表台灣政府出席的唐政委與蕭代表將以適當身分參加，並會以適當的方式，讓台灣在民主議題上的亮眼成果被世界看到。

歐江安也說，考量會議在美東時間12月9日至10日才舉行，外交部會適時再進一步說明。

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