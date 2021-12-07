顏拆違建批抄家滅族 林靜儀：擁60多筆土地、沒公保地就無處住？

顏寬恒發表聲明質疑公保地違建被拆，有如被「抄家滅族」，對手林靜儀酸顏有60多筆土地及房屋，沒有公保地就沒地方住嗎？到底哪裡委屈？（記者歐素美攝）

2021/12/07 11:50

〔記者歐素美／台中報導〕顏家公保地違建今天拆除，顏寬恒前往親自拆除第一塊磚，並發表聲明質疑遭「抄家滅族」，對手林靜儀對此回應指出，顏家在公保地上違建事實明確，依法拆除，他有60多筆土地，沒有公保地就沒地方住嗎？「這樣到底哪裡委屈？」並質疑顏寬恒不具大型機械操作執照及非包商呈報的相關勞工，恐陷包商於不義，有違法之虞，並質疑顏家有立委及議員，之前皆未對公保地問題提出質詢 要求改善，有公保地且違建後才發聲，是圖利自己或用公保地炒地？

顏家公保地違建今天開拆，顏寬恒發表聲明表示，自己敲下第一塊磚，該拆就拆，並批評民進黨在台中市第二選區立委補選選戰中，一直在攻擊、抹黑、造謠，甚至「抄家滅族」，對中二區選民需求卻不聞不問。

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林靜儀表示，顏寬恒光財產申報土地就60幾筆，還要一個公保地，他依法取得公保地我們都沒話講，但確認上面蓋了違建，這樣有對他抄家滅族？他60幾筆土地跟房子，他是沒有那塊公保地就沒有地方住嗎？再次強調大家都說依法行政，他也說依法行政，公保地上蓋違建是明確的事證，明確的違法，明明做了違法的事情，該拆就拆，他自己也說了，這樣到底哪裡委屈？

林靜儀說，顏寬恒表現給大家看他拆第一個動作，不要陷承包廠商於不義。在市府及營建相關法規中，重機械要有相關執照及證照，承包拆除案的業者工作人員名冊裡應該沒有顏寬恒先生，他沒有這些機具執照，也非包商呈報的相關工作人員，可否操作機具去做拆除的動作，承包廠商恐有違法之虞。

針對顏寬恒說，拆除案凸顯公保地不能興建正常建物的問題，桃園市長鄭文燦等積極推動跨區市地重建及公保地解約，是否代表民進黨也認同公保地的法規應改善？林靜儀說，顏寬恒若認為公保地問題應改善，他在第9屆立委時是否提出相關修法？若他已擁有公保地再提案，是否也為自己圖利？

林靜儀說，公保地臨時建物使用空間及年限是地方政府的權限，如果他希望這個地方是可以解編的，他副議長的胞妹在這段時間是否針對市府相關法規提出質詢？如果他們沒有擁有公地，但覺得公保地使用的方式及解編的標準是不符合民眾需求的，他們提出來為民眾要求，相信全台灣的人都會覺得他們的做法是對的。

她強調，問題是已經先買了公保地，並在上面蓋了不是臨時建物，而且還出現違建，這時出來說為什麼不解編，不讓人民使用它，什麼法規裡針對臨時建物的規範不處理，那他們應該先不要用公保地，改了規範後合法使用我們沒話講，現在他講這個事情，不論地方中央或他們家族，過去擁有公保地之前有沒有提出修法或使用辦法的改變，如果沒有現在就是在為自己脫罪，如果他們是已經擁有公保地及違法使用後，才提出中央法規或市府規範應修法，那就是圖利自己。

媒體指稱顏寬恒說全省公保地那麼多，地主遭受迫害，只有他遭受損失，林靜儀表示，省已精簡，如果他講全省，「不好意思，他所在的公保地叫做台中市，不在全省裡面，不要再講全省了，因全省不包含六都」，第二，如果他認為違法可以這麼大聲的聲張，那他就幫全台中及全台灣所有使用公保地違法的人通通講出來。她再次強調，顏寬恒擁有及買了公保地要求使用，這個都合法，現在的問題在於他違法蓋了不是臨時建物的東西，再來他違法的蓋了違建，所以，現在顏先生是要告訴全台灣，大家都違建他也可以違建，他也贊成所有的違建都可以不用拆，是這個意思嗎？

顏寬恒說，他買了公保地卻被說成好像買了什麼風水寶地，強調公保地本來就是民間用也是政府錯誤政策列為公保地，縮減民眾使用權限。林靜儀對此表示，如果他認為哪些公保地應該由政府徵收，他們家也有議員，他們應該提出城市規劃裡面哪些應該徵收嗎？我相信我們都很支持市府將那個地方徵收來做兒童樂園使用，問題在於不要把所謂前後順序及邏輯搞錯。

林靜儀說，他是先擁有公保地在上面蓋了違建，現在才面臨需要拆除的命運，今天如果他認這塊公保地應該被徵收，當初他就不應該買了之後，現在來要求市政府徵收，他們家明明就有議員，應該要求市府徵收這塊地，應該趕快拿來給民眾使用不是嗎？他買了之後再跟市府說我買了你們應該來徵收，那是利用公保地炒地嗎？

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