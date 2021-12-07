顏寬恒餐會提供炒米粉 盧秀燕：遵照法令即可

顏寬恒提供炒米粉遭民進黨質疑，市長盧秀燕稱選舉吃炒米粉、喝貢丸湯法有明定（記者蘇金鳳攝）

2021/12/07 11:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中二選區補選立委參選人顏寬恒遭指控請民眾吃炒米粉的餐點太澎湃，國民黨中市議員陳文政今天在總質詢提出民進黨在台中市清水11月27日公投說明會在大餐廳吃桌菜為何不辦？要求警察局比照辦理；對此，民進黨台中市黨部澄清，該活動為「保生大帝聖誔活動」，副總統賴清德應邀參加，並在致詞結束後離去，單純是一場宗教活動，民進黨沒有動員參加，也沒有支付餐會費用。

市長盧秀燕則表示，因為炒米粉法務部有規範，選舉可以炒米紛、吃貢丸湯不為過，她並強調，炒米粉法有明定，法務部有公文，依照範圍內遵照法令即可，最近大概都是檢方指揮偵辦，警察受檢方指揮偵辦，全國民眾都有在看，公平辦理很重要。

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法制局長李善植表示，賄選是指所提供物品的價值有動搖選舉意願，法務部函示炒米紛及便當小一點點食物應該不會影響選民的投票意願。

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳文政表示，近日台中二選區有里長因為「炒米粉」被檢警帶走訊問，而且還被誘導性詢問，但是民進黨11月27日在清水辦理公投說明會，大咖雲集，要民眾公投投下「不同意」票，但不是準備炒米粉，是在大餐廳「擺桌設宴」，有無賄選？

陳文政痛批，從現場照片來看，地點正是台中清水知名高級餐廳，該餐廳的消費並不便宜，影片中明顯看到，副總統在台上宣傳公投要投4個不同意，台下是一張一張的圓桌，並備有每人專用的碗筷、且桌上還有特定團體名稱；他強調，種種跡證都已經符合賄選的要件。

陳文政指出，在餐廳吃桌菜，明顯是招待，檢警調應儘速調查當天會場到底準備什麼菜色、消費了多少金額，以及動員來用餐的民眾是否都有自己付錢。

陳文政表示，當天有副總統賴清德等綠營大咖出席，台中市警察局一定有派人維安、並且錄影，請警察局調出當天的影像資料，儘速依法偵辦。

他要求檢警調「不要雙重標準」，里長幫顏寬恒辦合法炒米粉，若吃2碗或是吃太飽，就被批賄選，而且被大批檢警帶回訊問，而且是誘導式詢問，而綠營公投說明會「擺桌設宴」，疑似賄選的事證更加明確，應立刻介入調查，避免發生串供等干預司法調查的行為。

民進黨台中市黨部主委李天生指出，為慶祝保生大帝聖誔，保生大帝總會本月4日在清水舉辦一場千人宗教聚會，同時一併辦桌，副總統賴清德應邀參加，特地前來共襄盛舉，獲得熱烈招待，不過副總統在致詞結束後隨即離去。

李天生強調，這場餐會是由保生大帝總會主辦，和民進黨無關，民進黨沒有動員參加，也沒有支付餐會費用，希望外界不要以訛傳訛，惡意抹黑。

市議員陳文政批民進黨辦公投說明會吃桌菜怎麼不辦（記者蘇金鳳攝）

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