顏家817招待所違建 顏寬恒坐上怪手對著圍牆開拆

顏寬恒坐上怪手拆除圍牆。（記者何宗翰攝）

2021/12/07 09:27

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒，今天上午到南屯招待所，未發一語，直接坐上怪手就對著圍牆開拆，隨後表示：「寬恒做事，一切依法行政，該做就做、該拆就拆。即便是自己的家人、自己弟弟的房子，只要有違法，我們絕不手軟依法辦理。」

他指出，公保地在2011年的時候，監察院就已經約詢內政部、2013年糾正內政部，指正公保地長年侵害持有地主，30年到40年之久，造成政府劃編這些公保地之後，卻遲遲未徵收。讓地主想賣、也賣不掉，想蓋、也不能蓋，想等著被徵收，也等了幾十年，卻依舊等不到。

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他說，因為當年規劃這些公共設施保留地的時候，錯估人口增長的速度，導致都市的機能，並沒有如同當初規劃的預期，需要這麼多的公共建設，最後造成幾十年來，這些土地都沒有辦法被徵收。也沒有辦法被利用。

監察院甚至批判，公保地嚴重傷害憲法保障人民之生存權與財產權，內政部必須要去積極檢討公保地這件事，對不必要的部分應儘速解編，如果超過3、40年仍不徵收使用，更表示已無公共設施用地保留之必要。

他表示，他爭取的建設「南山截水溝」，當中就有許多公保地的地主，也是困擾了30-40年，現在包括全台灣所有的縣市政府，都在這近期的1到3年內，不斷的透過內政部所要求的跨區市地重劃，來針對公保地進行解編，或進行徵收，而這整件事情，是民進黨積極推動的，也是符合憲法人民財產權與人民公益的事情。

顏寬恒表示，今天換成是他，卻成了他強佔土地、強佔兒童樂園。公保地本質應該是政府侵害人民權益，持有公保地的是受害者，到了他卻好像買到了什麼風水寶地，反倒變成他侵占政府用地，要鄭重澄清的是，所有公保地本來就是民間私人土地，本來就是民間用地，是政府過去錯誤的都市規劃，將它劃列為公保地，導致它的使用權限大大縮減。

南屯招待所開拆。（記者何宗翰攝）

顏家位於南屯的招待所開拆。（記者何宗翰攝）

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