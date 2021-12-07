架「4個不同意」看板挨轟 陳滄江霸氣：不想讓金門成化外之地

已退出民進黨的前金門縣議員陳滄江。（資料照）

2021/12/07 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案即將於18日投票，民進黨全黨動員全國跑透透宣講「四個不同意，台灣更有力」。已退出民進黨的前金門縣議員陳滄江近日在自家土地架設「支持四個不同意，台灣更有力」看板，卻接到十幾通「批評指教兼請安」的電話，他強調，「只是不想金門讓台灣的同胞以為金門是中華民國土地上的化外之地」。

陳滄江在臉書表示，他近期在自家土地架設「支持四個不同意，台灣更有力」的看板，果不其然一架設就遇到一些困擾，這幾天一連接到內容為「背骨啦」、「明明是民進黨對不起你，而你又再支持民進黨啦」、「都退黨了，還在眷戀些什麼啦」、「骨子裡就是綠蛆，沒救啦」以及「還執迷不悟，死吼啦」等十幾通「批評指教兼請安」的電話。

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陳滄江說，他不想去回應什麼，反正過去扛綠旗已經被罵了1、20年了，比這樣更惡毒的話還有，因此這些電話罵他的內容還算小兒科，「但是說這些話的朋友，江哥想借問，您理性嗎」？

陳滄江指出，公民投票是民主社會，人民展現民主意識的普世價值，人人都有表現自己想法的言論自由，持同意或反對意見，大家都要給予充分的支持及肯定，同時透過公民投票的結果，政府要充分的尊重與執行人民的決定，這才叫民主。

陳滄江說明，他會和友人一起出錢訂製「四個不同意，台灣更有力」的看板，是因為這些日子以來他看見台灣國、民兩黨支持同意及不同意說明會如火如荼在展開，不論是辯論、說明會、看板都非常的火熱，而國民黨在金門也積極地在網路鋪陳，甚至國民黨地方黨部主委、他的老同學吳興邦也放下身段上街頭宣導支持同意公投四議題。

陳滄江感嘆，執政的民進黨地方黨部反而噤若寒蟬，除靜悄悄的在金山路黨部掛了一小張看板，竟然沒有任何論述、沒有辦說明會、沒有上街頭，也沒有選掛任何一張看板，網路的鋪陳更是一則都沒有，「我認為金門長期以來資訊就是不對等，但是金門的民意不能一面倒，12月18日的公投一定要有不同的意見及聲明」。

陳滄江直言，他過去20多年在金門都被政治對手貼上綠色的標籤，即便他離開民進黨，但民進黨的包袱一樣緊套在他的身上，「但是我沒有任何怨言，因為對民主價值的認知，我不會忘記初衷，我還是會堅持，即使我一無所有終不悔」。

陳滄江強調，希望批評他的朋友能理性面對，他不會像某些人為了汲汲營營於求官或什麼，架那幾張看板，「只是不想金門讓台灣的同胞以為金門是中華民國土地上的化外之地而已，就那麼單純，別想多了」。

最後陳滄江也要敬告罵他的朋友，「這一二十年，我已經被您們指教夠多了，不要再造口業了，因為我真的無求於您們什麼，也不會在乎您們的任何看法，除了顏色您們不喜歡以外，其實江哥是一個很可愛的人，不是嗎」？

陳滄江近日在自家土地架設「支持四個不同意，台灣更有力」看板，卻接到十幾通「批評指教兼請安」的電話，對此他強調，「只是不想金門讓台灣的同胞以為金門是中華民國土地上的化外之地」。（圖取自陳滄江臉書）

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