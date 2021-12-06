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    林秉樞母喪她也送了花禮 廉政委員林志潔：我「十分坦蕩」

    林秉樞因毆打高嘉瑜遭收押。（資料照）

    林秉樞因毆打高嘉瑜遭收押。（資料照）

    2021/12/06 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕政大博士生林秉樞因涉嫌毆打女友、民進黨立委高嘉瑜收押，被起底「人脈廣闊」，前陣子其母親喪禮更有許多政商名人贈花致意；陽明交通大學教授、刑法專家林志潔今晚發文坦言也有送花禮，但強調自己「十分之坦蕩」。

    林志潔在臉書表示，一早有幾位媒體圈的長輩提醒，擔心她受到林秉樞家暴案件牽連，不過她表示，「幸好我一點也沒有什麼問題，十分之坦蕩。」

    林志潔說，林秉樞約在三年前加她臉書好友，「由於對方確實在政大念博士，也確實在寫論文，主題與國際政治和國家安全有關，此後偶爾會分享論壇短文或請教我修法議題，我們在演講場合見過兩次面，教師節他也寫卡片來感謝我對一些議題的指導，未有任何請我幫忙或我認為奇怪不妥的言行。」

    林志潔表示，11月時，林秉樞告知母親重病，母喪之後也寄給她訃聞，她雖然沒有出席，但本於人情之常與對亡者的尊重，自應致意，方符禮節，不過她強調，「花禮是我自費，與評議中心毫無關聯，作為中央廉政委員，我對於任何經費的使用有著極高的敏感度。」

    林志潔認為，任何一個正常的知識分子或師長，遇到這樣的情況應該都會有一樣的作為，「如果臉書或網路有人認為這樣有什麼問題，我覺得會這樣想的人自己的問題比較大。」

    林志潔強調，知識分子的言論是一種公器，應拿來發揮正面的影響力，促使社會進步，「無中生有、見獵心喜或特定對象故意酸人，只會讓社會大眾看輕。有這樣的時間，不如多多研議如何保護被害人和健全法制才是正道！」

    林秉樞母喪，林志潔（見圖）有送花致意，但她強調自己十分坦蕩。（資料照）

    林秉樞母喪，林志潔（見圖）有送花致意，但她強調自己十分坦蕩。（資料照）

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