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    訪台遭北京加緊施壓 韋德齊：歐洲應團結對應中國

    捷克參議院議長韋德齊。（歐新社）

    捷克參議院議長韋德齊。（歐新社）

    2021/12/06 19:42

    〔中央社〕捷克參議院議長韋德齊告訴日本共同社，捷克代表團去年訪問台灣之舉招來北京加緊施壓，這顯然是中國為報復捷克想要與台灣改善關係。他並主張歐洲國家應團結一致對應中國。

    韋德齊（Miloš Vystrčil）去年率89人捷克代表團訪台，他近日接受共同社（Kyodo News Agency）線上專訪時表示：「中國正在盡其一切所能讓台灣繼續孤立。」

    共同社英文版今天報導，韋德齊表示，捷克因他訪台之旅遭受來自中國的壓力，突顯依賴中國這個世界第2大經濟體的「巨大風險」。他並未詳細說明北京採取何種施壓行動。

    「這清楚地表明，若在某些原料、基礎建設和戰略產品的交貨上仰賴中國，則存在巨大風險，因為中國在未來任何時候都會毫不猶豫利用這種依賴性，以得到它想要的任何東西。」

    韋德齊表示：「另一方面，我的確了解不可能不與中國打交道。與中國按標準條款進行貿易有其必要性。」

    韋德齊訪台期間除會晤總統蔡英文，也在立法院發表演說。中國外交部長王毅當時稱韋德齊訪台是「公開挑釁」，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價」。

    共同社日文版報導，韋德齊在專訪中再次強調要支援台灣的「民主主義與自由」，並提到捷克將在2022年下半年擔任歐盟輪值主席國，應將中國與台灣的問題視為議題進行提案。

    韋德齊並在專訪表示：「我們從自己的經驗中親身了解到，向受到壓迫的國家提供支持是如此重要。」

    韋德齊是指蘇聯和波蘭、保加利亞以及匈牙利軍隊在華沙公約組織（Warsaw Pact）框架下集結，於1968年入侵捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）的經歷。

    韋德齊認為，歐洲整體應該相互協調，像捷克、立陶宛和斯洛伐克一樣，採取行動以強化與台灣的關係。

    韋德齊說：「與其採取這些個別行動，我更希望看到歐洲國家的領導人，認真處理關於中國和俄羅斯等國家的外交政策。」

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