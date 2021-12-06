控李柏璋是柯文哲網軍 王世堅籲刑大快調查

台北市議員王世堅今天表示，柯文哲或許不了解李柏璋這個人，但柯是「網軍之父」。（記者蔡思培攝）

2021/12/06 15:29

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜前男友馬文鈺近來爆料，外號「台獨機關槍」的李柏璋在跟著台北市長柯文哲、台灣民眾黨前中央委員張益贍時，涉犯毒品案被包庇，柯文哲昨強調，李從未在市府上班，至於張「要去查查看」。台北市議員王世堅今天表示，柯文哲或許不了解李柏璋這個人，但柯是「網軍之父」，他也質疑「就是你（柯）的網軍李柏璋！」他呼籲柯文哲、北市警局、北市衛生局都要盡快調查。

王世堅今表示，他完全不認識李柏璋，但根據各方資料，李有很多怪異行徑，李也曾隸屬特定政治人物的暗黑勢力，李在作打手、幫兇時，可能受到政治上的保護。王說，柯文哲可能不了解李柏璋這個人，但李的工作是網軍，柯文哲會不知道網軍？「你是網軍之父耶！國內各政治勢力最早使用網軍的就是你柯文哲不是嗎？」

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王世堅也說，他就是第一位被柯文哲網軍霸凌的最好例子，他在民眾銳利眼光下總算逃過一劫，但還有很多網路上被霸凌糟蹋的受害者。王質疑，柯不能針對單獨名字撇得一乾二淨，柯或許不知道個別網軍是誰，但柯的資源與庇應下，有多少從事暗黑工作的網軍可能獲得赦免？

王世堅強調，過去在柯身邊網軍系統有位李柏璋，這次人家都舉證歷歷，且大家都非常信任小馬，小馬與高嘉瑜有20年情誼，他的信用是百分之百值得相信。王說，小馬是迫於無奈、為了保護高嘉瑜，這次小馬揭發網軍的劣跡敗行也是正確行為，保護了全體受害人、台灣社會。

王世堅說，絕大多數台灣國民都光明磊落，什麼時候開始有網軍搬弄是非，攻擊、羞辱、霸凌背後主子討厭的政敵。王痛批，網軍製造社會種種是是非非，而且是人面獸心，「年紀輕輕就出賣自己的靈魂，對得起父母？對得起全體國人嗎？」

王世堅也指控柯文哲，「就是你的網軍李柏璋」，過去沒查、縱放就算了，但現在別人具體指控，柯就應該查清楚。王強調他不認識李，但就政治圈工作者了解，李過去有種種乖張言行，難怪被指認吸食毒品，不管吸食或持有都法所不容，也是萬惡根源。

王世堅也說，萬惡之根源現在又多一項「網軍」，希望柯市府能追究，他也會請北市警察局、刑警大隊、北市衛生局、聯合醫院追查李有無毒品相關紀錄，必要時傳問檢驗，才能回應社會。

刑大表示，警察局長有交付指令，已有調查李柏璋是否涉及毒品。刑大隊長蔡燕明表示，過去未接觸過李柏璋，且各單位均沒有受理或偵辦相關案件，但任何人若能提供具體事證，警察機關必定依法究辦，嚴懲不貸。北市毒品危害防制中心也說，若有一、二級或三、四級毒品，不管是否出返，資料都會傳到法務部，紀錄也會導入毒品防制中心。

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