因應Omicron 賴清德：積極引進藥物 提高疫苗覆蓋率

賴清德今日上午出席「2021第19屆遠見高峰會開幕典禮」，從防疫、經濟、科技及永續發展等面向，闡述台灣在後疫情時代，應如何因應挑戰、掌握機會。（總統府提供）

2021/12/06 14:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德副總統今日表示，面對變種病毒Omicron的出現，台灣要如何因應？他認為除了全國民眾應持續響應政府號召，維持公共衛生的防疫手段以外，目前政府也積極引進藥物，以治療COVID-19。此外，目前台灣接種第一劑疫苗的人口覆蓋率已達78%、第二劑則達60%。若到今年底，第一劑的人口覆蓋率突破80%、第二劑達到70%，第一線的防疫人員也應該進行第三劑注射，相信這對台灣整體的防疫工作會有很大的幫助。

賴清德今日上午出席「2021第19屆遠見高峰會開幕典禮」，從防疫、經濟、科技及永續發展等面向，闡述台灣在後疫情時代，應如何因應挑戰、掌握機會。

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賴副總統表示，歷史上，往往因為重大危機催生了新的政治與經濟模式，人類在遭遇重大災難時，也特別能激發鬥志與創意。例如，中世紀的黑死病、1930年的經濟大蕭條、2008年的金融危機，以及當前的COVID-19疫情等，都是如此。他認為，此次COVID-19疫情已經造成了新舊時代的分野，台灣要如何在後疫情時代妥善因應挑戰，掌握機會，迎向大復甦，有幾個重大議題值得我們共同關注。

賴清德指出，到目前為止，全世界每天新增病例數超過數十萬人，而Omicron更是橫空出現。在這種狀況之下，過去2年來，國際社會意外發現，台灣除了有高水準的醫療公共衛生，全國民眾也團結合作，支持政府共同防疫。台灣不僅可以保護自己，而且可以幫助他人，是國際社會上一股良善的力量。

醫生出身的賴副總統接著說，面對變種病毒Omicron的出現，各國都已經紛紛關上大門，或是採取更嚴謹的邊境管制措施。在這種狀況之下，台灣要如何因應？他認為，除了全國民眾應持續響應政府號召，維持公共衛生的防疫手段以外，目前政府也積極引進藥物，以治療COVID-19。此外，目前台灣接種第一劑疫苗的人口覆蓋率已達78%、第二劑則達60%。若到今年底，第一劑的人口覆蓋率突破80%、第二劑達到70%，第一線的防疫人員也應該進行第三劑注射，相信這對台灣整體的防疫工作會有很大的幫助。

賴並指出，其次，全球經濟秩序已經重整，COVID-19疫情也對全球的產業結構造成相當大的影響，在全球產業鏈重組的過程當中，我們應該更加彈性、多元地因應產業鏈的重組，並積極參與其中，擔任起各項分工工作，這些都是未來我們應該加強的。

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