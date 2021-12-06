三接遷址公投 環團與台中綠營要求盧秀燕表態

「珍愛藻礁」三接遷址公投案，環團與綠營要求盧秀燕表態。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/06 14:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公投在即，台灣環境公義協會、中台灣教授協會、民進黨台中市黨部針對公投案「珍愛藻礁」，強調中油第三天然氣接收站興建案已經修正，呼籲各界投票反對，同時公投案如果通過，將造成台中市空汙問題更加嚴重，要求盧市長公開表態，不要閃躲。

「增氣減煤要持續，空汙改善不退步」、「健康環境要維護，別把藻礁當工具」、「真愛不只珍愛藻礁、還要維護健康環境」，台灣環境公義協會、中台灣教授協會及市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、王立任、林德宇等人高呼口號，呼籲大家堅決不同意「珍愛藻礁」公投案。

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台灣環境公義協會理事長洪正中指出，三接案已經修正範圍由232公頃減為23公頃，由海岸線700公尺外推至1200公尺，兼顧經濟發展及環境保護，前市長林佳龍也於任內提出「台中市生煤管制自治條例」，達成4年內中火減少40％生煤使用量，有效改善空汙，但現任市長盧秀燕卻反對增加天然氣發電機組，大扯後腿，希望大家認清盧市長的真面目。

中台灣教授協會理事蘇勳璧指責，三接案是馬英九決定興建，朱立倫要求遷移，是「打馬英九一記耳光」，目前北台灣缺電，如果不興建三接站，中南部要增加發電，製造空汙，盧秀燕要站出來表態。

市議員邱素貞表示，三接可以減少空污，是均衡南北發電的重要建設，為了藻礁保育，政府大幅縮減開發規模，今年更進一步提出再外推方案，反對假借生態保育理由，利用藻礁為工具，來阻擋持續改善空氣品質的機會。

市議員王立任指出，大家都希望能源轉型，台灣更進步，一旦「珍愛藻礁」公投案通過，要求三接站遷移，不僅工程延誤也無處可去，讓台灣經濟衰退，這是假議題，希望大家投票反對。

市議員陳淑華也說，「珍愛藻礁」公投案是能源轉型及國家經濟發展問題，如果三接站遷移，中火將要增加500萬公噸燃煤量，讓空汙問題更加嚴重，市民不會同意，對於「珍愛藻礁」、「公投綁大選」等公投案，盧市長應該明確表態，不要為政治利益「躲起來」。

市議員林德宇表示，「珍愛藻礁」公投案不是政黨對決，而是政策探討，大家要求「增氣減煤」，而不是中火增加燃煤量，製造汙染，市民不是選媽媽市長，而是要能夠解決空汙問題的市長，盧市長要公開表態，不要閃躲，並且和市民一起大聲反對。

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